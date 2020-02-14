Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды уступила чемпиону России на сборе в Санкт-Петербурге

В первом спарринге белорусы уступили со счетом 5:9. В составе проигравших четыре гола в свой актив записал Юрий Петровский, а у «Кристалла» пять мячей забил белорус Игорь Бриштель. Во второй встрече белорусские «пляжники» проиграли пятикратным чемпионам России с результатом 3:7.

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В заключительном контрольном поединке этого сбора подопечные Николаса Альварадо 15 февраля сыграют против саратовского клуба «Дельта».

Для сборной Беларуси нынешний предсезонный сбор в Санкт-Петербурге стал вторым. На первом, прошедшем в конце января, белорусы одержали три виктории над питерскими клубами: «Кристаллом» — 9:4 и 9:5, а также над «Сити» — 8:2.

Тем временем, опытный голкипер белорусский сборной Валерий Макаревич вместе с партнерами по московскому «Спартаку» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в российской столице. В двух матчах предварительного этапа Валерий Макаревич помог спартаковцам обыграть бразильский «Фламенго» — 3:2 и швейцарский «Грассхоппером» — 8:1. Сегодня москвичи завершат первый этап встречей с португальской «Брагой».