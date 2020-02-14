Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
15.02
Мальорка
Алавес
Футбол. Зарубежный
15.02
Саутгемптон
Бернли
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
9Погиб Коби Брайант
15:52 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды уступила чемпиону России на сборе в Санкт-Петербурге

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу неудачно провела два контрольных матча против чемпиона России «Кристалла» на сборе в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом спарринге белорусы уступили со счетом 5:9. В составе проигравших четыре гола в свой актив записал Юрий Петровский, а у «Кристалла» пять мячей забил белорус Игорь Бриштель. Во второй встрече белорусские «пляжники» проиграли пятикратным чемпионам России с результатом 3:7.

Читайте также
Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила первый сбор разгромной победой над питерским «Сити»

В заключительном контрольном поединке этого сбора подопечные Николаса Альварадо 15 февраля сыграют против саратовского клуба «Дельта».

Для сборной Беларуси нынешний предсезонный сбор в Санкт-Петербурге стал вторым. На первом, прошедшем в конце января, белорусы одержали три виктории над питерскими клубами: «Кристаллом» — 9:4 и 9:5, а также над «Сити» — 8:2.

Тем временем, опытный голкипер белорусский сборной Валерий Макаревич вместе с партнерами по московскому «Спартаку» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в российской столице. В двух матчах предварительного этапа Валерий Макаревич помог спартаковцам обыграть бразильский «Фламенго» — 3:2 и швейцарский «Грассхоппером» — 8:1. Сегодня москвичи завершат первый этап встречей с португальской «Брагой».

В новом сезоне сборная Беларуси по пляжному футболу примет участие в нескольких престижных турнирах, среди которых очередной розыгрыш Евролиги и квалификация чемпионата мира 2021 года.

Читайте также
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Принц Гарри и Меган Маркл окончательно отказались от жизни в Великобритании
Норвежка Рёйселанн завоевала золото в спринте на чемпионате мира
Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала Кушиташвили
Морозов сменил Чернышенко на посту президента КХЛ
Бё прокомментировал открытие нового дела в отношении Устюгова
Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
Кержакова обязали заплатить 5 миллионов рублей по долгам
«Спартак» проводил в последний путь Валерия Рейнгольда (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь