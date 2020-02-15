Португальская «Брага» вышла в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу

В составе победителей голы забили Леонардо Баррал Мартинш (2-я минута), Да Сильва Бруно Шавьер (5), Бруно Торрес (6), Бернардо Баррал Мартинш (8, 16), Бокинья (23), Фелипе да Силва (36). За «Токио Верди» точными ударами отметились Матеусиньо (7) и Диого да Силва Катарино (23).

«Брага» второй год подряд выходит в финал клубного чемпионата мира. В прошлом году португальский клуб выиграл турнир, победив в решающем матче итальянскую «Катанию» со счетом 7:6.

Во втором полуфинале встретятся московские «Спартак» и «Локомотив». «Спартак» занял первое место в группе B, выиграв у швейцарского «Грассхоппера» (8:1) и «Браги» (6:4) в основное время, а также победив бразильский «Фламенго» в дополнительное время (3:2). «Локомотив» стал вторым в квартете А, обыграв турецкий «Антальяспор» (14:4) и испанский «Леванте» (8:5), но уступив «Токио Верди» (3:6).