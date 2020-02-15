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21:58 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу сыграет с «Брагой»

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» вышел в финал клубного чемпионата мира по пляжному футболу, обыграв в полуфинале столичный «Локомотив» со счетом 3:1. Турнир проходит на арене «Мегаспорт» в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Мохаммад Ахмадзаде (30-я минута), Федор Земсков (32) и Алексей Макаров (36). У проигравших отличился Хамид Бехзадпур (34). На 36-й минуте за вторую желтую карточку был удален футболист «Локомотива» Лукас Азеведо.

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В финале турнира «Спартак» встретится с португальской «Брагой», которая в первом полуфинале оказалась сильнее японского «Токио Верди» (7:2). В матче группового этапа российский клуб уже играл с «Брагой», победив со счетом 6:4. «Брага» является действующим победителем клубного чемпионата мира. В прошлом году они выиграли турнир, победив в решающем матче итальянскую «Катанию» со счетом 7:6.

В матче за третье место «Локомотив» сыграет с «Токио Верди». Встреча группового этапа между этими командами завершилась победой японской команды со счетом 6:3.

Финал и матч за третье место пройдут 16 февраля.

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