«Спартак» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу сыграет с «Брагой»

В составе победителей голы забили Мохаммад Ахмадзаде (30-я минута), Федор Земсков (32) и Алексей Макаров (36). У проигравших отличился Хамид Бехзадпур (34). На 36-й минуте за вторую желтую карточку был удален футболист «Локомотива» Лукас Азеведо.

В финале турнира «Спартак» встретится с португальской «Брагой», которая в первом полуфинале оказалась сильнее японского «Токио Верди» (7:2). В матче группового этапа российский клуб уже играл с «Брагой», победив со счетом 6:4. «Брага» является действующим победителем клубного чемпионата мира. В прошлом году они выиграли турнир, победив в решающем матче итальянскую «Катанию» со счетом 7:6.