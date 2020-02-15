Огненное дерби на песке. «Спартак» — в финале клубного чемпионата мира, «Локо» ждет матч за бронзу
Невероятный по напряжению и драматизму полуфинал чемпионата мира среди клубов принес «Спартаку» победу над «Локомотивом» (3:1).
Невероятный по напряжению и драматизму полуфинал чемпионата мира среди клубов принес «Спартаку» победу над «Локомотивом» (3:1).
«Спартак» — «Локомотив» — 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Голы: Ахмадзаде, 30 (1:0). Земсков, 32 (2:0). Бехзадпур, 34 (2:1). Макаров, 36 (3:1).
Первое в истории дерби российских команд в рамках чемпионата мира среди клубов — большое событие. Тем более, когда речь идет о полуфинале. Хотя теоретически «Спартак» и «Локомотив» могли встретиться и в решающем матче днем позже. Когда
В тень во второй половине матча с «Токио Верди» ушли даже лучший снайпер чемпионата Лукау и капитан «Локо» Никоноров. Контраст после бодрого начала получился разительным, однако главный тренер
Общаясь после финального свистка с журналистами, Елизаров заверил, что в субботу его подопечные будут умирать на поле. Возглавивший «Локомотив» в межсезонье специалист прекрасно знает, как добиваться результата. В том числе и на международном уровне, где питерский «Кристалл» дважды выиграл Кубок европейских чемпионов. У Дмитрия Нежелева, который пришел в пляжный футбол два года назад и стал в «Спартаке» главным после окончательного ухода в сборную Михаила Лихачева, такого послужного списка пока нет. Первые трофеи могли появиться, но
В субботу в «Мегаспорте» собралась самая внушительная аудитория с начала турнира, а шумовая поддержка
«Спартак» давил, «Локо» отвечал красивыми, но чуть неточными ударами своих легионеров — Гомеса, Лукау и Акбари. А дуэль двух игроков сборной России — Никонорова и Баженова — завершилась в пользу остановившего выход один на один вратаря
Перед снайпером «Локомотива» был пустой угол. Перед спартаковцем Паулинью в самом начале третьего периода — оставшийся непробиваемым вратарь. Напряжение буквально висело над площадкой в ожидании голевой грозы. Она должна была грянуть, когда Макаревич ногой отбил удар Акбари в упор, однако удачливее оказался спартаковский иранец. Получив от соперника лишнюю секунду, Ахмадзаде подбросил мяч в воздух и ударом через себя вогнал его в нижний угол. После этого дрогнули нервы Бехзадпура, который помчался страховать защитников, и находившийся спиной к воротам Земсков головой подрезал мяч в сетку.
Получилось, как против «Браги», причем автором голевого паса снова стал Макаревич. Но и его за две минуты до конца пробил со штрафного коллега по амплуа. Это был третий на турнире гол вратаря «Локомотива», и Мехзадпур едва не перевернул игру. Остановил выход Паулинью один на один, но, получив право на второй «стандарт», не забил.
В отличие от поставившего эффектную точку «Спартака».
«Токио Верди» — «Брага» — 2:7.
В воскресенье, 16 февраля, в финале сыграют «Спартак» — «Брага» (16.30), а в матче за третье место встретятся «Локомотив» — «Токио Верди» (15:15).
Андрей Кузичев