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16:32 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» стал бронзовым призером клубного чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский «Локомотив» обыграл японский «Токио Верди» со счетом 6:2 в матче за третье место клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит на арене «Мегаспорт» в Москве.

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В составе московской команды голы забили Борис Никоноров (4-я, 30-я и 33-я минуты), Льоренс Леон Гомес (5, 15), Остап Федоров (26). У японского клуба точными ударами отметились Диого да Сильва Катарино (5), Матеусиньо (19).

«Локомотив» и «Токио Верди» встречались на групповом раунде турнира, тогда победу одержала японская команда — 6:3.

В 2012 году «Локомотив» стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале бразильский «Фламенго» (6:4). В 2017 году российский клуб повторил успех, оказавшись сильнее иранского клуба «Парс Джоноби» (5:4).

В финале клубного чемпионата мира 2020 года в воскресенье встретятся московский «Спартак» и португальская «Брага».

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