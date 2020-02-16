«Спартак» проиграл «Браге» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

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У португальского клуба мячи забили Джордан (1-я и 36-я минуты), Рафаэль Падилья де Лима (8), Бруно Шавьер да Сильва (12), Бернардо Баррал Мартинс (18), Андре Фонсека Лоуренсо (25), Леонардо Баррал Мартинс (29) и Фелипе да Сильва (32). В составе московской команды точными ударами отметились Мохаммад Ахмадзаде (21), Федор Земсков (29), Алексей Павленко (31).

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«Спартак» и «Брага» встречались на групповом этапе турнира, тогда победу одержала российская команда — 6:4.

«Брага» второй год подряд участвовала в финале клубного чемпионата мира. В 2019 году португальцы выиграли турнир, обыграв итальянскую «Катанию» (7:6).