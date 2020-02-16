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18:29 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Браге» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счетом 3:8 в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир завершился на арене «Мегаспорт» в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

У португальского клуба мячи забили Джордан (1-я и 36-я минуты), Рафаэль Падилья де Лима (8), Бруно Шавьер да Сильва (12), Бернардо Баррал Мартинс (18), Андре Фонсека Лоуренсо (25), Леонардо Баррал Мартинс (29) и Фелипе да Сильва (32). В составе московской команды точными ударами отметились Мохаммад Ахмадзаде (21), Федор Земсков (29), Алексей Павленко (31).

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«Спартак» и «Брага» встречались на групповом этапе турнира, тогда победу одержала российская команда — 6:4.

«Брага» второй год подряд участвовала в финале клубного чемпионата мира. В 2019 году португальцы выиграли турнир, обыграв итальянскую «Катанию» (7:6).

«Спартак» впервые пробился в финал чемпионата мира. В 2012 и 2017 годах победителем клубного мирового первенства становился московский «Локомотив», который в этот раз занял третье место, победив японский «Токио Верди» (6:2).

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