Билетный центр Евро-2020 на стадионе в Петербурге откроют 11 июня

Источник: ИА REGNUM

При этом Сорокин указал, что по этому поводу собирается продолжить «дискуссию» с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA, УЕФА).

«Потому что, на наш взгляд, это немножко плотненько — за два дня до матча. Может быть, мы попросим принять более гибкое решение, открыть пораньше», — сказал Сорокин.

Напомним, Евро-2020 пройдет на территории 12 европейских городов. Петербург примет три матча группового этапа, 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля.