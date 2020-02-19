Матыцин уверен в продуктивности взаимодействия Минспорта и РФС

«Футбол является одним из самых популярных и любимых видов спорта в нашей стране, — сказал Матыцин. — Сегодня с Александром Валерьевичем мы проговорили стратегические моменты взаимодействия министерства спорта с Российским футбольным союзом. Особенно это важно в области подготовки резерва на уровне регионов, детско-юношеского и массового футбола. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным».