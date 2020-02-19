Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Валенсия
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
18.02
Атлетико
Ливерпуль
10
Футбол. Еврокубки
18.02
Боруссия Д
ПСЖ
21
Футбол. Еврокубки
20.02
Спортинг
Истанбул Башакшехир
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
14:22 (мск), источник: ТАСС

Матыцин уверен в продуктивности взаимодействия Минспорта и РФС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин по итогам встречи с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым выразил уверенность в том, что взаимодействие сторон будет продуктивным. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Рабочая встреча состоялась в среду, 19 февраля.

«Футбол является одним из самых популярных и любимых видов спорта в нашей стране, — сказал Матыцин. — Сегодня с Александром Валерьевичем мы проговорили стратегические моменты взаимодействия министерства спорта с Российским футбольным союзом. Особенно это важно в области подготовки резерва на уровне регионов, детско-юношеского и массового футбола. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным».

Стороны обсудили стратегическое взаимодействие в области развития футбола. Также Матыцин и Дюков рассмотрели ход реализации четырехсторонних соглашений между Минспортом, РФС, правительствами и футбольными федерациями регионов. Это взаимодействие позволит усовершенствовать систему подготовки футбольного резерва в регионах и обеспечит рост массовости занятий футболом. В рамках этого сотрудничества будут открыты региональные центры подготовки футболистов и детские футбольные центры.

 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Худший матч «Ливерпуля» в 2020-м: он ни разу не попал в створ
Эрлинг, ты машина? Холанд снова выдал суперматч — забил два ПСЖ
Неймар раскритиковал ПСЖ после поражения в матче с «Боруссией»
Русский вундеркинд. Такого, как Свечников, в НХЛ ждали 37 лет
Названа ежемесячная сумма выделяемых Роналду для невесты денег
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на Большунова
СМИ: «Лестер» заинтересован в услугах игрока «Ливерпуля»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь