Матыцин уверен в продуктивности взаимодействия Минспорта и РФС

Рабочая встреча состоялась в среду, 19 февраля.
«Футбол является одним из самых популярных и любимых видов спорта в нашей стране, — сказал Матыцин. — Сегодня с Александром Валерьевичем мы проговорили стратегические моменты взаимодействия министерства спорта с Российским футбольным союзом. Особенно это важно в области подготовки резерва на уровне регионов, детско-юношеского и массового футбола. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным».
Стороны обсудили стратегическое взаимодействие в области развития футбола. Также Матыцин и Дюков рассмотрели ход реализации четырехсторонних соглашений между Минспортом, РФС, правительствами и футбольными федерациями регионов. Это взаимодействие позволит усовершенствовать систему подготовки футбольного резерва в регионах и обеспечит рост массовости занятий футболом. В рамках этого сотрудничества будут открыты региональные центры подготовки футболистов и детские футбольные центры.