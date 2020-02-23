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08:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер чемпион СССР по футболу Марьян Плахетко

Умер советский футболист Марьян Плахетко. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА в Twitter.

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Ему было 75 лет.

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В составе армейцев Плахетко становился чемпионом Советского Союза в 1970 году. Он сыграл в двух матчах за сборную СССР, а также являлся одним из первых советских легионеров — с 1976 по 1980 годы Плахетко выступал за клуб ГДР «Мотор».

18 сентября 2019 года в возрасте 43 лет умер бывший футболист петербургского «Зенита» Фернандо Риксен. С 2013 года голландец боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Неизлечимый недуг лишил бывшего футболиста речи и полностью парализовал его. Он отказался от эвтаназии и последние дни провел в хосписе в Шотландии.

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