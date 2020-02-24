Организаторы «Кубка легенд» объяснили причины скандала в финале

Источник: Спорт РИА Новости

Воскресный финал завершился со счетом 6:5 в пользу сборной звезд. По ходу финального матча сборная звезд покинула поле из-за спорного судейства. Главный арбитр Александра Пономарева в овертайме при счете 4:4 удалила сначала Йоси Бенаюна, а затем Йона-Арне Риисе. Через несколько минут команда вернулась на поле, а красные карточки были отменены.

«В 2019 году оргкомитет принял решение, что финальный матч судят арбитры-женщины. На финальный матч 2020 года между сборными России и звезд главный судья турнира Валерий Шавейко назначил арбитра Александру Пономареву. Ввиду того, что ряд ошибочных решений привел к конфликту между участниками матча и вызвал широкий общественный резонанс, оргкомитет турнира принял решение в следующем розыгрыше “Кубка Легенд” привлекать к работе на матчах бригады иностранных арбитров», — говорится в сообщении.

«Ряд ошибочных решений рефери, оказавшейся под давлением трибун и эмоций футболистов, привел к конфликтной ситуации, и сборная звезд покинула поле. В уже вынесенные дисциплинарные санкции были внесены корректировки, чтобы болельщики на трибунах и у экранов телевизоров получили удовольствие от игры легендарных футболистов. Сборная звезд вернулась в игру и матч продолжился. В виду того, что время матча не было своевременно остановлено при возникновении конфликтной ситуации, к игре было добавлено три минуты, на табло МСА “Лужники” скорректирован секундомер, по которому и берется отсчет игрового времени», — добавляется в пресс-релизе.

Как отмечают организаторы, когда время матча на табло закончилось и прозвучала финальная сирена, рефери не услышала ее из-за шума трибун.

«В этот момент сборная России забила шестой гол и сравняла счет. Арбитр матча Александра Пономарева приняла ошибочное решение и засчитала гол, несмотря на то, что на табло время истекло», — продолжается в обращении.

По словам оргкомитета, для урегулирования спорной ситуации организаторы турнира довели до футболистов команд и арбитра матча, что победила сборная звезд, поскольку гол по окончании игрового времени на табло не может быть засчитан в соответствии с регламентом турнира.