Дочь русского миллиардера, покорившая сердце капитана сборной Нигерии

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

С Ольгой футболист познакомился в январе 2014 года, и с тех пор пара неразлучна. После знакомства они стали часто встречаться и проводить много времени вместе. Через несколько месяцев девушка переехала в дом будущего избранника.

Спустя год отношений Джон познакомился с семьей Дьяченко на пышном праздновании дня рождения своей спутницы. Как утверждали лондонские СМИ, именно на этом праздничном мероприятии нигерийский спортсмен попросил у отца избранницы (известного политика и бизнесмена Олега Дьяченко) ее руки, и тот не стал возражать.

В 2015 году у пары родились дочери-близняшки. Они словно копия своих родителей: такие же веселые и заводные, как папа, и такие же красивые и ответственные, как мама.

Несмотря на влиятельного отца и обеспеченного жениха, Ольга не сидела сложа руки на золотой жиле — девушка активно снималась в рекламе и работала в модельном агентстве, пополняя таким образом семейный бюджет. Правда, после рождения девочек-близняшек, россиянка была вынуждена оставить трудовую деятельность и сконцентрироваться на воспитании очаровательных дочек.

На страницу нашей сегодняшней героини в Instagram подписано более 40 тысяч человек. Большинство ее постов посвящено, конечно же, любимым детям и супругу. Интернациональная семья очень любит путешествовать. Судя по геотегам, Ольга и Джон частенько бывают на своих малых родинах — в России и Нигерии.

В настоящий момент 32-летний Микел выступает за турецкий «Трабзонспор». Футболист с 2006 по 2017 год играл за «Челси», выиграв с клубом два чемпионата Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2019 году полузащитник завершил карьеру в сборной Нигерии.