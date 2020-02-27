ФИФА представила изменения в системе трансферов

Источник: AP 2020

Одной из главных тем заседания стали изменения в системе трансферов. В июле 2020 года ФИФА хочет принять новые правила, ограничивающие количество арендных соглашений с футболистами в возрасте 22 лет и старше.

ФИФА предлагает утвердить переходный период.

Начиная с сезона-2020/2021 командам будет разрешено заключить максимум восемь международных арендных сделок. До старта кампании-2022/2023 количество таких соглашений планируют уменьшить до шести.

При этом два клуба смогут арендовать друг у друга максимум трёх игроков. Такие же изменения планируют ввести внутри стран в течение трёх лет.

Комитет ФИФА также одобрил принцип, согласно которому официальные внутренние матчи не должны проводиться на территории другой страны.