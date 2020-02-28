Бывший футболист «Кайрата» и сборной Казахстана нашел новый клуб

В прошлом сезоне за актаусцев провел 24 матча, в которых отдал два ассиста. Также в Казахстане играл за «Иртыш», «Кайсар», «Ордабасы», «Кайрат».

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В 2010 году принял предложение Федерации футбола Казахстана выступать за национальную сборную, в составе которой отыграл семь матчей.

«Кызылташ» был основан 2 мая 2016 года. В дебютном сезоне открытого чемпионата Крыма-2016/17 команда представляла город Ялту, а с сезона-2017/18 начала играть за город Бахчисарай.

Отметим, что зимой состав актауского клуба еще покинули Руслан Сахалбаев, Бранко Чубрило, Саша Колуния, Талгат Кусяпов, Куаныш Бегалин, Жандос Солтан.