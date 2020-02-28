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09:37 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший футболист «Кайрата» и сборной Казахстана нашел новый клуб

Воспитанник кабардино-балкарского футбола Казбек Гетериев продолжит карьеру в ФК «Кызылташ» (Бахчисарай). Последним клубом 34-летнего экс-полузащитника сборной Казахстана был «Каспий», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В прошлом сезоне за актаусцев провел 24 матча, в которых отдал два ассиста. Также в Казахстане играл за «Иртыш», «Кайсар», «Ордабасы», «Кайрат».

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В 2010 году принял предложение Федерации футбола Казахстана выступать за национальную сборную, в составе которой отыграл семь матчей.

«Кызылташ» был основан 2 мая 2016 года. В дебютном сезоне открытого чемпионата Крыма-2016/17 команда представляла город Ялту, а с сезона-2017/18 начала играть за город Бахчисарай.

Отметим, что зимой состав актауского клуба еще покинули Руслан Сахалбаев, Бранко Чубрило, Саша Колуния, Талгат Кусяпов, Куаныш Бегалин, Жандос Солтан.

Сезон 2019 года «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в премьер-лигу. В межсезонье команду принял 46-летний сербский специалист Срджан Благоевич.

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