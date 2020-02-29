Президент ФИФА Инфантино открыт для пересмотра правил офсайда

— Нам следует рассмотреть вопрос правил офсайда. Я, безусловно, предпочитаю обсудить новые взгляды на правило вне игры. Думаю, что проблема скорее заключается в понимании. Это тема для обсуждения, не будет никакого решения по этому вопросу, потому что на столе нет предложения. Но это нужно обсудить.