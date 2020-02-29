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20:48 (мск), источник: Матч ТВ

Президент ФИФА Инфантино открыт для пересмотра правил офсайда

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что он готов рассмотреть предложения по внесению изменений в правила офсайда, чтобы помочь решить проблемы, возникшие после введения системы VAR.

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Источник: РИА "Новости"

— Нам следует рассмотреть вопрос правил офсайда. Я, безусловно, предпочитаю обсудить новые взгляды на правило вне игры. Думаю, что проблема скорее заключается в понимании. Это тема для обсуждения, не будет никакого решения по этому вопросу, потому что на столе нет предложения. Но это нужно обсудить.

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Возможно, существует вопрос и применения самого VAR. Однако эта система должна применяться и дальше, — сказал Инфантино.

Заседание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который может рассмотреть вопрос о корректировке правила, состоится 29 февраля в Белфасте.

Источник: ESPN

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