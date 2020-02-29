Президент ФИФА Инфантино открыт для пересмотра правил офсайда
Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что он готов рассмотреть предложения по внесению изменений в правила офсайда, чтобы помочь решить проблемы, возникшие после введения системы VAR.
Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что он готов рассмотреть предложения по внесению изменений в правила офсайда, чтобы помочь решить проблемы, возникшие после введения системы VAR.
— Нам следует рассмотреть вопрос правил офсайда. Я, безусловно, предпочитаю обсудить новые взгляды на правило вне игры. Думаю, что проблема скорее заключается в понимании. Это тема для обсуждения, не будет никакого решения по этому вопросу, потому что на столе нет предложения. Но это нужно обсудить.
Возможно, существует вопрос и применения самого VAR. Однако эта система должна применяться и дальше, — сказал Инфантино.
Заседание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который может рассмотреть вопрос о корректировке правила, состоится 29 февраля в Белфасте.
Источник: ESPN