«Севастополь» победил «Океан» в 15-м туре чемпионата Крыма по футболу

В составе победителей отличились Рустем Халиуллин (17-я минута) и Игорь Рогованов (43), еще один гол в свои ворота забил игрок гостей Валерий Лебедь (58). У «Океана» голом отметился Олег Плиев (19, с пенальти).

В еще одном субботнем матче «Евпатория» выиграла 1:0 у «Крымтеплицы» из поселка Молодежное Симферопольского района.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--aed0f39543c59edb8995" data-vnd="aed0f39543c59edb8995" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=aed0f39543c59edb8995" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Завершающие матчи тура пройдут в воскресенье. «Кызылташ» в Бахчисарае примет команду «Фаворит — ВД Кафа» из Феодосии, в Симферополе «ТСК-Таврия» сыграет с «Инкомспортом» из Ялты.

В турнирной таблице лидирует «Евпатория», в активе которой 38 очков, далее следуют «ТСК-Таврия» (30), «Крымтеплица» (27), «Севастополь» (24), «Кызылташ» (21), «Фаворит — ВД Кафа» (10), «Океан» (8) и «Инкомспорт» (7).