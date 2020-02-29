«Севастополь» победил «Океан» в 15-м туре чемпионата Крыма по футболу
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Севастополь» выиграл со счетом 3:1 на своем поле у «Океана» из Керчи в матче 15-го тура чемпионата Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Севастополь» выиграл со счетом 3:1 на своем поле у «Океана» из Керчи в матче 15-го тура чемпионата Крыма.
В составе победителей отличились Рустем Халиуллин (17-я минута) и Игорь Рогованов (43), еще один гол в свои ворота забил игрок гостей Валерий Лебедь (58). У «Океана» голом отметился Олег Плиев (19, с пенальти).
В еще одном субботнем матче «Евпатория» выиграла 1:0 у «Крымтеплицы» из поселка Молодежное Симферопольского района.
Завершающие матчи тура пройдут в воскресенье. «Кызылташ» в Бахчисарае примет команду «Фаворит — ВД Кафа» из Феодосии, в Симферополе «ТСК-Таврия» сыграет с «Инкомспортом» из Ялты.
В турнирной таблице лидирует «Евпатория», в активе которой 38 очков, далее следуют «ТСК-Таврия» (30), «Крымтеплица» (27), «Севастополь» (24), «Кызылташ» (21), «Фаворит — ВД Кафа» (10), «Океан» (8) и «Инкомспорт» (7).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.