Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Мальорка
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Рома
12
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Барселона
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Арсенал Т
12
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Ницца
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Эспаньол
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Байер
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон Уондерерс
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Аталанта
27
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Уфа
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Вильярреал
10
Футбол. Зарубежный
15:30
Унион Б
Вольфсбург
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья
Осасуна
32
Все события
Фоторепортажи
10Россияне остались без медалей в эстафете
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
20:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Москве — первый пациент с подозрением на коронавирус. Он — сотрудник РФС и футболист-любитель

Собрали самое главное по теме угрозы, которая распространяется по всему миру.

Наверх
Источник: AFP 2020

Что случилось

В Москве игрока любительской футбольной лиги Давида Берова с подозрением на коронавирус положили в больницу № 1 в общую палату, сообщил Telegram-канал Baza. По информации источника, когда его диагноз подтвердился, — врачи, якобы, потребовали взять с других больных подписку о неразглашении, чтобы никто не узнал об этой ошибке.

Baza об этом рассказал Аслан Субханкулов. Молодой человек вернулся из Италии 18 февраля и через некоторое время почувствовал себя не очень хорошо, на что обратила внимание комендант общежития, где он живет, и вызвала врачей. В больнице Субханкулова определили в общую палату, где, кроме него, лежали еще шесть человек. Среди них — Давид Беров, который недавно вернулся из Милана. Его неожиданно перевели в отдельную палату, а анализы подтвердили, что у него коронавирус, отмечает Telegram-канал.

Беров и РФС

В Telegram-канале «Мутко против» появилась информация, что Давид Беров является сотрудником РФС. У всех соседей Берова по палате уже взяли повторные анализы: что они покажут, станет ясно в ближайшее время.

В РФС распространили заявление по поводу того, что один из сотрудников организации может носить коронавирусную инфекцию.

«Медицинский комитет РФС подтверждает, что один из сотрудников организации, который вернулся из отпуска в Италии, находится в одной из больниц Москвы, — говорится в заявлении. — Его нахождение в стационаре является профилактическим и речь не идет о какой-либо вирусной инфекции. В настоящее время его состояние удовлетворительное и никаких опасений об угрозе его здоровью нет».

Справка
Карантин на лайнере Diamond Princess. Что происходит?

Новый коронавирус диагностировали у россиянки, находившейся на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян.

«Сегодня окончательно выяснили, что диагноз не подтвержден. Главврач не просил никого обманывать, наоборот, сказал говорить все, как есть. Так что это неправда», — цитирует «МБХ медиа» самого Берова.

Отмена матча ЛФЛ в Москве

«РИА Новости» при этом сообщили о переносе матча высшего дивизиона северо-западной лиги ЛФЛ Москвы в воскресенье, 1 марта. Причина — подозрение на коронавирус.

«Мы отменили игру по просьбе представителя команды “Мегамужики”, — отметил вице-президент Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Артем Смирнов. — Был запрос от клуба, согласие от команды-соперника. Лига посчитала причину невозможности играть обоснованной. Мы не перепроверяли информацию, потому что достаточно было согласия соперника по переносу матча. У нас есть инсайдерская информация по подозрению в коронавирусе, но она ничем не подтверждена и не проверена. Мы ориентировались на слова третьих лиц. Попросили их держать нас в курсе ситуации».

Два из трех подтверждений

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве, сообщает Baza. Теперь анализы Давида Берова направлены в новосибирский «Вектор», за этой организацией — последнее слово.

Инфографика
Минздрав выпустил памятку о коронавирусе

Процедура подтверждения коронавируса — трехэтапная. На первом этапе подтверждение дают врачи-инфекционисты. На втором — специалисты Роспотребнадзора. На третьем — «Вектор».

Сейчас под диагнозом Берова есть уже два одобрения, но осталось последнее, самое главное. Основная проблема в том, что Берова держали в общей палате вместе с еще несколькими пациентами. И, если диагноз все-таки подтвердится, существует огромная вероятность, что они все были заражены.

Заявление Департамента здравоохранения Москвы

«На сегодняшний день в инфекционной больнице № 1 лежит пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, — сообщается на официальном сайте Оперативного штаба Департамента по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. — В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен. На протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился».

Читайте также
Китайский коронавирус убьет мировой спорт?
Во время загрузки произошла ошибка.
29 февраля© Ньюстюб
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
«Краснодар» продлил серию без поражений в РПЛ до 10 матчей
СКА разгромил «Витязь» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью после ужасной ошибки де Хеа
«Ростов» пожаловался в РФС на судейство в матче с «Ахматом»
Снова класико без голов? Прогноз на матч «Реал» — «Барселона»
«Йокерит» забросил шесть шайб «Локомотиву» в первом матче серии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь