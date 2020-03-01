В Москве — первый пациент с подозрением на коронавирус. Он — сотрудник РФС и футболист-любитель
Собрали самое главное по теме угрозы, которая распространяется по всему миру.
Собрали самое главное по теме угрозы, которая распространяется по всему миру.
В Москве игрока любительской футбольной лиги Давида Берова с подозрением на коронавирус положили в больницу № 1 в общую палату, сообщил
Baza об этом рассказал Аслан Субханкулов. Молодой человек вернулся из Италии 18 февраля и через некоторое время почувствовал себя не очень хорошо, на что обратила внимание комендант общежития, где он живет, и вызвала врачей. В больнице Субханкулова определили в общую палату, где, кроме него, лежали еще шесть человек. Среди них — Давид Беров, который недавно вернулся из Милана. Его неожиданно перевели в отдельную палату, а анализы подтвердили, что у него коронавирус, отмечает
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В РФС распространили заявление по поводу того, что один из сотрудников организации может носить коронавирусную инфекцию.
«Медицинский комитет РФС подтверждает, что один из сотрудников организации, который вернулся из отпуска в Италии, находится в одной из больниц Москвы, — говорится в заявлении. — Его нахождение в стационаре является профилактическим и речь не идет о
«Сегодня окончательно выяснили, что диагноз не подтвержден. Главврач не просил никого обманывать, наоборот, сказал говорить все, как есть. Так что это неправда», — цитирует «МБХ медиа» самого Берова.
«РИА Новости» при этом сообщили о переносе матча высшего дивизиона
«Мы отменили игру по просьбе представителя команды “Мегамужики”, — отметил
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве, сообщает Baza. Теперь анализы Давида Берова направлены в новосибирский «Вектор», за этой организацией — последнее слово.
Процедура подтверждения коронавируса — трехэтапная. На первом этапе подтверждение дают
Сейчас под диагнозом Берова есть уже два одобрения, но осталось последнее, самое главное. Основная проблема в том, что Берова держали в общей палате вместе с еще несколькими пациентами. И, если диагноз
«На сегодняшний день в инфекционной больнице № 1 лежит пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию, — сообщается на официальном сайте Оперативного штаба Департамента по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. — В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен. На протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился».