В Москве — первый пациент с подозрением на коронавирус. Он — сотрудник РФС и футболист-любитель

Источник: AFP 2020

Что случилось

В Москве игрока любительской футбольной лиги Давида Берова с подозрением на коронавирус положили в больницу № 1 в общую палату, сообщил Telegram-канал Baza. По информации источника, когда его диагноз подтвердился, — врачи, якобы, потребовали взять с других больных подписку о неразглашении, чтобы никто не узнал об этой ошибке.

Baza об этом рассказал Аслан Субханкулов. Молодой человек вернулся из Италии 18 февраля и через некоторое время почувствовал себя не очень хорошо, на что обратила внимание комендант общежития, где он живет, и вызвала врачей. В больнице Субханкулова определили в общую палату, где, кроме него, лежали еще шесть человек. Среди них — Давид Беров, который недавно вернулся из Милана. Его неожиданно перевели в отдельную палату, а анализы подтвердили, что у него коронавирус, отмечает Telegram-канал.

Беров и РФС

В Telegram-канале «Мутко против» появилась информация, что Давид Беров является сотрудником РФС. У всех соседей Берова по палате уже взяли повторные анализы: что они покажут, станет ясно в ближайшее время.

В РФС распространили заявление по поводу того, что один из сотрудников организации может носить коронавирусную инфекцию.

«Медицинский комитет РФС подтверждает, что один из сотрудников организации, который вернулся из отпуска в Италии, находится в одной из больниц Москвы, — говорится в заявлении. — Его нахождение в стационаре является профилактическим и речь не идет о какой-либо вирусной инфекции. В настоящее время его состояние удовлетворительное и никаких опасений об угрозе его здоровью нет».

Справка Карантин на лайнере Diamond Princess. Что происходит? Новый коронавирус диагностировали у россиянки, находившейся на круизном лайнере Diamond Princess, который с 3 февраля стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян. Подробнее

«Сегодня окончательно выяснили, что диагноз не подтвержден. Главврач не просил никого обманывать, наоборот, сказал говорить все, как есть. Так что это неправда», — цитирует «МБХ медиа» самого Берова.

Отмена матча ЛФЛ в Москве

«РИА Новости» при этом сообщили о переносе матча высшего дивизиона северо-западной лиги ЛФЛ Москвы в воскресенье, 1 марта. Причина — подозрение на коронавирус.

«Мы отменили игру по просьбе представителя команды “Мегамужики”, — отметил вице-президент Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Артем Смирнов. — Был запрос от клуба, согласие от команды-соперника. Лига посчитала причину невозможности играть обоснованной. Мы не перепроверяли информацию, потому что достаточно было согласия соперника по переносу матча. У нас есть инсайдерская информация по подозрению в коронавирусе, но она ничем не подтверждена и не проверена. Мы ориентировались на слова третьих лиц. Попросили их держать нас в курсе ситуации».

Два из трех подтверждений

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве, сообщает Baza. Теперь анализы Давида Берова направлены в новосибирский «Вектор», за этой организацией — последнее слово.

Инфографика Минздрав выпустил памятку о коронавирусе

Процедура подтверждения коронавируса — трехэтапная. На первом этапе подтверждение дают врачи-инфекционисты. На втором — специалисты Роспотребнадзора. На третьем — «Вектор».

Сейчас под диагнозом Берова есть уже два одобрения, но осталось последнее, самое главное. Основная проблема в том, что Берова держали в общей палате вместе с еще несколькими пациентами. И, если диагноз все-таки подтвердится, существует огромная вероятность, что они все были заражены.

Заявление Департамента здравоохранения Москвы