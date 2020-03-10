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19:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Коронавирус убивает футбол

Плей-офф Лиги чемпионов — без зрителей, матчи сборной России — под угрозой, Евро-2020 призывают отменить. Что дальше?

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Источник: AFP 2020

Коронавирус накрывает футбольную Европу. Вместе с ним его неизменная спутница — паника. Вслед за обширно инфицированной Италией, где впервые со времен Второй мировой войны ограничили передвижение граждан и заодно приостановили все спортивные мероприятия, меры принимают и другие футбольные гиганты. В Испании ближайшие два тура матчи примеры и сегунды пройдут за закрытыми дверями. В Англии пока только отменили рукопожатия, но дело этим, похоже, не ограничится. Тем более что «Вулверхэмптону» уже в этот четверг должен играть в Лиге Европы против греческого «Олимпиакоса», владелец которого — Евангелос Маринакис — во вторник сообщил, что тоже подхватил коронавирус. Команду закрыли на тестирование.

Если матч и состоится, то точно пройдет без зрителей, как и многие ответные встречи 1/8 финала Лиги чемпионов — «Бавария» — «Челси», «Валенсия» — «Аталанта», «Барселона» — «Наполи», «ПСЖ» — «Боруссия»…

Еще немного, и клубы начнут терять деньги, европейский футбольный календарь окончательно собьется, и тогда отмена чемпионата Европы не будет казаться чем-то невероятным. Глава профсоюза футболистов Италии Дамиано Томмази (помните, тот самый волосатый игрок «Ромы» и сборной) призвал УЕФА перенести Евро, и у этого мнения все больше сторонников.

Первый удар почувствовала на себе сборная России. Во вторник федерация футбола Молдавии объявила о приостановке продажи билетов на товарищеский матч с нашей командой, который запланирован на 31 марта в Кишиневе. Мы дозвонились в федерацию — там полная растерянность. Ждут дальнейших указаний от правительства. Но не исключают, что игру вообще отменят.

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Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе

В Швеции, где у команды Станислава Черчесова также запланирован контрольный матч (28 марта), пока паники нет — об отмене или проведении мероприятия без зрителей не сообщали. Однако в этой скандинавской стране зафиксировано более 250 случаев заражения коронавирусом. Неизвестно, какие рекомендации поступят от наших властей.

В РФС воздерживаются от комментариев — и, похоже, именно по причине отсутствия распоряжений сверху. Еще и Роспотребнадзор включил Австрию в «черный список», а ведь там у нашей команды в мае запланирован сбор.

Единственный официальный комментарий во вторник поступил от врача сборной России Эдуарда Безуглова. «Будем ориентироваться на действующие на даты товарищеских матчей с Молдавией и Швецией нормативные акты. И в любом случае, в первую очередь, будем руководствоваться заботой о здоровье спортсменов. Надеюсь, в ближайшее время появится более точная официальная информация», — сказал он «СЭ».

Очевидно, что футбол как массовое зрелище становится помехой в борьбе с коронавирусом. Во многих странах считают, что людям нельзя собираться вместе, если счет идет на тысячи. Но без болельщиков игра мертва. Делать пустые стадионы новым правилом, а не исключением — убийственная затея.

Эксперты приводят разную сравнительную статистику по поводу смертоносности этого вируса — идут споры об истинных масштабах угрозы. Но в одном сомнений нет: для футбола коронавирус — настоящий убийца.

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