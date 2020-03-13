Казахстан тоже попал. Каких стартов лишил болельщиков коронавирус
Список увеличивается буквально с каждым днем.
Список увеличивается буквально с каждым днем.
Коронавирус продолжает распространяться по всему миру с большой скоростью. Заболевание буквально парализует многие сферы, в том числе и спортивную. И текущий сезон, судя по всему, будет одним из самых пустых, скудных и с многочисленными карантинами — спортсмены стали входить в число заболевших, турниры отменяются. Какие именно — в материале Vesti.kz.
Казахстан некоторое время «держался». Параллельно с экстренными мерами во многих странах, которые выражались либо в полной отмене стартов или их проведении при пустых трибунах, у нас некоторые соревнования организовывались, так как отсутствовали случаи заражения заболеванием.
Здесь стоит подчеркнуть, что речь идет только о локальных турнирах, в то время как международные, которые должен был принять Казахстан, были перенесены в другое место проведения либо вовсе попали под запрет.
Так, коронавирус лишил нас лицензионного чемпионата Азии по водному поло, континентального первенства по тяжелой атлетике с таким же статусом, матчевых встреч по легкой атлетике с участием многих стран. Видимо, на сегодняшний день последним международным турниром, который состоялся в нашей стране, стал этап Кубка мира по фристайлу.
Ведь после заявления ВОЗ на тему того, что распространение коронавируса признано пандемией, в Казахстане был принят ряд срочных профилактических мер, которые коснулись и спорта.
При этом ранее правительство совместно с Национальным олимпийским комитетом РК рекомендовало нашим атлетам проводить сборы на территории Казахстана, а к участию в зарубежных стартах подходить с особым вниманием. Большая часть команд в данное время находится в нашей стране.
Что касается соревнований в Казахстане, то отменился один из крупнейших стартов, проводимый ежегодно в Алматы и собирающий практически 20 тысяч человек из различных стран — «Алматы Марафон». С соответствующим заявлением выступила его директор Салтанат Казыбаева.
Было под вопросом проведение в
Вчера, 12 марта, Федерация дзюдо Казахстана сообщила о том, что
Федерация футбола также сообщила о приостановлении проведения всех своих соревнований. Единственное, будут проводиться матчи КПЛ, но без присутствия болельщиков.
К слову, скорее всего, большая часть внутренних соревнований будет отменена, так как решением правительства принято запретить организацию культурных, массовых, спортивных событий. В Казахстане случаев заражения пока нет, однако все эти меры призваны избежать этого факта. Наиболее важные старты состоятся без участия болельщиков.
Например, вечер бокса в Алматы, запланированный на 28 марта. Событие, в рамках которого выступит чемпион Азии Турсынбай Кулахмет. Организаторы не стали его отменять, решив провести без зрителей.
Что касается состояния зарубежных соревнований и розыгрышей, то здесь положение крайне тяжелое. Вслед за Италией внутренние чемпионаты по футболу были приостановлены в Испании и Нидерландах. Также «на больничном» чемпионаты Португалии, Чехии, Хорватии, Греции, Дании, Норвегии, розыгрыши МЛС.
И сейчас на очереди, к сожалению, еврокубки. Есть большая доля вероятности, что в скором времени сообщат об отмене или переносе Лиги Европы, Лиги чемпионов и главное — чемпионата Европы.
Отменены чемпионаты мира по горнолыжному спорту и
Вынужденные меры коснулись и тенниса — на неопределенный срок отложены ракетки. Все матчи под эгидой ATP и WTA пока отменены. Это коснулось и многих других видов спорта: легкая атлетика, тяжелая атлетика, дзюдо, таеквондо, гимнастика, велоспорт, ММА и так далее. Список
Боле того, под большой угрозой находится проведение главного старта четырехлетия — Олимпийских игр в Токио. Пока официальной информации нет, однако есть риск отмены либо переноса на более поздний срок. Тем не менее зажжение огня в Греции произошло — стартовала эстафета.
Надеемся, что коронавирус сдаст свои позиции и спортивная жизнь вернется в свой привычный ритм. Развитие ситуации будет публиковаться на нашем портале.