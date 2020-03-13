Казахстан тоже попал. Каких стартов лишил болельщиков коронавирус

Источник: Reuters

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру с большой скоростью. Заболевание буквально парализует многие сферы, в том числе и спортивную. И текущий сезон, судя по всему, будет одним из самых пустых, скудных и с многочисленными карантинами — спортсмены стали входить в число заболевших, турниры отменяются. Какие именно — в материале Vesti.kz.

Казахстан некоторое время «держался». Параллельно с экстренными мерами во многих странах, которые выражались либо в полной отмене стартов или их проведении при пустых трибунах, у нас некоторые соревнования организовывались, так как отсутствовали случаи заражения заболеванием.

Здесь стоит подчеркнуть, что речь идет только о локальных турнирах, в то время как международные, которые должен был принять Казахстан, были перенесены в другое место проведения либо вовсе попали под запрет.

Так, коронавирус лишил нас лицензионного чемпионата Азии по водному поло, континентального первенства по тяжелой атлетике с таким же статусом, матчевых встреч по легкой атлетике с участием многих стран. Видимо, на сегодняшний день последним международным турниром, который состоялся в нашей стране, стал этап Кубка мира по фристайлу.

Ведь после заявления ВОЗ на тему того, что распространение коронавируса признано пандемией, в Казахстане был принят ряд срочных профилактических мер, которые коснулись и спорта.

При этом ранее правительство совместно с Национальным олимпийским комитетом РК рекомендовало нашим атлетам проводить сборы на территории Казахстана, а к участию в зарубежных стартах подходить с особым вниманием. Большая часть команд в данное время находится в нашей стране.

Что касается соревнований в Казахстане, то отменился один из крупнейших стартов, проводимый ежегодно в Алматы и собирающий практически 20 тысяч человек из различных стран — «Алматы Марафон». С соответствующим заявлением выступила его директор Салтанат Казыбаева.

Было под вопросом проведение в Нур-Султане матчей хоккейного клуба «Барыс» в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Сибири». Согласно официальному заявлению властей игры пройдут по расписанию, но без участия зрителей. Также при пустых трибунах пройдет матч баскетбольной «Астаны» в рамках Единой лиги ВТБ.

Вчера, 12 марта, Федерация дзюдо Казахстана сообщила о том, что из-за угрозы распространения вируса COVID-19 перенесены турниры на неопределенный срок. В список вошли чемпионат Республики Казахстан по дзюдо до 23 лет, международный турнир по дзюдо. Также отменен Кубок Азии среди юношей и молодежи.

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Федерация футбола также сообщила о приостановлении проведения всех своих соревнований. Единственное, будут проводиться матчи КПЛ, но без присутствия болельщиков.

К слову, скорее всего, большая часть внутренних соревнований будет отменена, так как решением правительства принято запретить организацию культурных, массовых, спортивных событий. В Казахстане случаев заражения пока нет, однако все эти меры призваны избежать этого факта. Наиболее важные старты состоятся без участия болельщиков.

Например, вечер бокса в Алматы, запланированный на 28 марта. Событие, в рамках которого выступит чемпион Азии Турсынбай Кулахмет. Организаторы не стали его отменять, решив провести без зрителей.

Что касается состояния зарубежных соревнований и розыгрышей, то здесь положение крайне тяжелое. Вслед за Италией внутренние чемпионаты по футболу были приостановлены в Испании и Нидерландах. Также «на больничном» чемпионаты Португалии, Чехии, Хорватии, Греции, Дании, Норвегии, розыгрыши МЛС.

И сейчас на очереди, к сожалению, еврокубки. Есть большая доля вероятности, что в скором времени сообщат об отмене или переносе Лиги Европы, Лиги чемпионов и главное — чемпионата Европы.

Источник: Reuters

Отменены чемпионаты мира по горнолыжному спорту и шорт-треку, керлингу, фигурному катанию, легкой атлетике, Кубки мира по различным видам спорта. На карантине сейчас НБА, НХЛ. К слову, под огромным вопросом организация ЧМ по хоккею в Швейцарии. Все соревнования в Китае, а их просто огромное количество, отменились.

Вынужденные меры коснулись и тенниса — на неопределенный срок отложены ракетки. Все матчи под эгидой ATP и WTA пока отменены. Это коснулось и многих других видов спорта: легкая атлетика, тяжелая атлетика, дзюдо, таеквондо, гимнастика, велоспорт, ММА и так далее. Список по-настоящему впечатляющий.

Боле того, под большой угрозой находится проведение главного старта четырехлетия — Олимпийских игр в Токио. Пока официальной информации нет, однако есть риск отмены либо переноса на более поздний срок. Тем не менее зажжение огня в Греции произошло — стартовала эстафета.