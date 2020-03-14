«Евпатория» разгромила «Кызылташ» в матче 17-го тура чемпионата Крыма по футболу

В еще одном матче тура «Севастополь» также в домашнем матче выиграл у команды «Фаворит — ВД Кафа» из Феодосии со счетом 2:0.

Заключительные матчи тура пройдут в воскресенье. «ТСК-Таврия» в Симферополе примет «Океан» из Керчи, а «Инкомспорт» в Ялте встретится с «Крымтеплицей» из поселка Молодежное Симферопольского района.

В турнирной таблице лидирует «Евпатория», в активе которой 44 очка, далее следуют «ТСК-Таврия» (31), «Крымтеплица» (30), «Севастополь» (28), «Кызылташ» (25), «Фаворит — ВД Кафа» (11), «Инкомспорт» (9), «Океан» (8).