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18:25 (мск), источник: ТАСС

«Евпатория» разгромила «Кызылташ» в матче 17-го тура чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Евпатория» в субботу разгромил со счетом 5:2 на своем поле команду «Кызылташ» из Бахчисарая в матче 17-го тура чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. Мячи у хозяев забивали Николай Хомич (11-я и 13-я минуты), Ильсур Самигуллин (24), Юрий Максимов (29) и Андрей Васянович (55). В составе гостей отличились Даниил Наговицын (74) и Абдурашидбек Тохиров (77).

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В еще одном матче тура «Севастополь» также в домашнем матче выиграл у команды «Фаворит — ВД Кафа» из Феодосии со счетом 2:0.

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Заключительные матчи тура пройдут в воскресенье. «ТСК-Таврия» в Симферополе примет «Океан» из Керчи, а «Инкомспорт» в Ялте встретится с «Крымтеплицей» из поселка Молодежное Симферопольского района.

В турнирной таблице лидирует «Евпатория», в активе которой 44 очка, далее следуют «ТСК-Таврия» (31), «Крымтеплица» (30), «Севастополь» (28), «Кызылташ» (25), «Фаворит — ВД Кафа» (11), «Инкомспорт» (9), «Океан» (8).

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

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