«ТСК-Таврия» проиграла «Океану» в матче чемпионата Крыма
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «ТСК-Таврия» из Симферополя потерпела поражение от керченского «Океана» в матче 17-го тура чемпионата Крыма по футболу.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «ТСК-Таврия» из Симферополя потерпела поражение от керченского «Океана» в матче 17-го тура чемпионата Крыма по футболу.
Встреча, прошедшая в Симферополе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Автоголом на 54-й минуте отметился Ремзи Рамазанов, гол в чужие ворота на 79-й забил Денис Шевчук.
В другом матче дня ялтинский «Инкомспорт» и «Крымтеплица» из Молодежного сыграли вничью — 0:0.