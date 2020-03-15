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17:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«ТСК-Таврия» проиграла «Океану» в матче чемпионата Крыма

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «ТСК-Таврия» из Симферополя потерпела поражение от керченского «Океана» в матче 17-го тура чемпионата Крыма по футболу.

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Встреча, прошедшая в Симферополе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Автоголом на 54-й минуте отметился Ремзи Рамазанов, гол в чужие ворота на 79-й забил Денис Шевчук.

В другом матче дня ялтинский «Инкомспорт» и «Крымтеплица» из Молодежного сыграли вничью — 0:0.

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