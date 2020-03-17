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09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент ФИФА Инфантино выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса.

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«Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы защитить фанатов, игроков, тренеров и всех остальных, кто вовлечён в нашу прекрасную игру. Самое главное, что футбольные власти должны принять все необходимые меры для предотвращения распространения вируса среди населения. Мировое футбольное сообщество проявило чувство солидарности и единства перед лицом этой угрозы. Мы должны продолжать делать то же самое, думая о том, как мы будем реагировать на последствия, с которыми нам придётся столкнуться, для будущего нашей игры. Разумеется, что мы все должны относиться к этому вопросу очень серьёзно, в то же время сохраняя спокойствие и уверенность как в нашем ответе, так и в принятии решений.

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ФИФА будет поддерживать регулярные контакты со всеми заинтересованными сторонами в течение этого сложного периода и постарается найти решения в духе сотрудничества с учётом интересов футбола на всех уровнях. Здоровье и спортивная солидарность должны стать ключевыми принципами, определяющими принятие решений в этот важный момент, и я уверен, что всё футбольное сообщество будет соответствовать великим ценностям нашего спорта. Давайте также помнить, что спорт в целом и футбол в частности могут и, я верю, сыграют большую роль в восстановлении нашего мира, как только мы вернёмся к нормальной жизни.

Сложные обстоятельства дают людям возможность собраться вместе, показать, что они могут сделать в коллективном духе, стать сильнее и лучше подготовиться к будущему. Мы знаем, что это один из таких моментов, — приводит слова Инфантино Sky Sports.

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