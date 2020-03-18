Новая эра. По какому календарю станет жить европейский футбол

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В мировом спорте проведена черта или, если хотите, временная граница — до пандемии коронавируса и после. Заболевание напрямую или косвенно коснулось всех и везде. В том числе, в футболе.

Игра не изменится, она останется прежней — яркой, привлекательной, самой популярной. Но мир футбола поменяется. Как и календарь его жизни.

Ориентиры

Сегодня невозможно точно сказать, каким он станет. Никто не может дать окончательный прогноз, когда же удастся возобновить турниры — чемпионаты, первенства, Кубки, еврокубки.

В России соревнования приостановлены до 10 апреля, в других странах свои даты. Но мало кто верит, что можно будет снова играть в футбол уже в апреле.

Скорее, команды вернутся на поле только в начале мая. И то это весьма оптимистичное мнение. Но за точку отсчета взять можно.

Второй ориентир — 30 июня 2020 года. Вокруг сегодняшней позиции УЕФА много слухов. Говорили, например, что из Ньона поступило требование — платите несколько сотен миллионов евро от клубов, тогда, мол, отложим Евро на год. Но это выдумка, что подтвердил вчера президент УЕФА Александер Чеферин в интервью АР. В нем же он не стал называть конкретную дату завершения внутренних чемпионатов и еврокубков.

Но понятно, что желание большинства — закончить турниры к июлю. Вместе с финансовым годом (он в Западной Европе не совпадает с календарным). Кроме того, нельзя забывать, что у многих игроков и тренеров как раз 30 июня истекает срок действия контрактов.

Третий ориентир — 11 июня 2021 года. В этот день УЕФА хочет начать чемпионат Европы, который из Евро-2020 превратился в Евро-2021.

Чемпионат России

Пожалуй, ситуация, в которой оказались РПЛ, ФНЛ и клубы этих лиг, чуть проще в сравнении с ведущими лигами Европы.

В премьер-лиге осталось провести восемь туров, в первом дивизионе — 11. Кроме того, есть кубковые полуфиналы и финал, а также несостоявшийся матч «Шинник» — «Урал». К этому нужно добавить переходные матчи между лигами. В еврокубках наши не играют.

То есть для завершения российских турниров нужно найти максимум 15 игровых дней (если исходить из числа оставшихся туров в ФНЛ) и дату для игры «Шинника» с «Уралом». В мае и июне 61 день — достаточно времени, чтобы уложиться.

Первая пятерка Европы

Английской, испанской, итальянской, германской и французской лигам сложнее. В первую очередь потому, что их календарь «утяжеляют» матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, где в общей сложности продолжает выступления 21 команда из этих стран.

Наши коллеги из Kicker, который, как и «СЭ», входит в Ассоциацию европейских спортивных изданий, уже составили свой календарь второй части сезона. Он у них получился таким.

2 мая 26-й тур чемпионата Германии

6 мая 27-й тур чемпионата Германии

9 мая 28-й тур чемпионата Германии

13 мая Лига чемпионов

14 мая Лига Европы

16 мая 29-й тур чемпионата Германии

20 мая Лига чемпионов

21 мая Лига Европы

23 мая 30-й тур чемпионата Германии

27 мая Лига чемпионов

28 мая Лига Европы

30 мая 31-й тур чемпионата Германии

3 июня Кубок Германии

6 июня 32-й тур чемпионата Германии

10 июня Лига чемпионов

11 июня Лига Европы

13 июня 33-й тур чемпионата Германии

17 июня Лига чемпионов

18 июня Лига Европы

20 июня 34-й тур чемпионата Германии

24 июня Кубок Германии, финал

25 июня Переходные матчи

26 июня Переходные матчи

27 июня Лига чемпионов, финал

28 июня Лига Европы, финал

29 июня Переходные матчи

30 июня Переходные матчи.

Есть накладки: УЕФА выбрал другие даты для финалов еврокубков, но за основу принять можно.

Во Франции цель провести все турниры к 30 июня называли утопичной. Но там готовы играть каждые три дня, если потребуется.

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Еврокубки

УЕФА хотел бы провести финал Лиги чемпионов в Стамбуле 27 июня, а решающий матч Лиги Европы — в Гданьске 24 июня. При этом существует вариант, что и полуфиналы состоятся в этих городах, если решат, что можно ограничиться одним матчем в каждой из пар.

Чтобы найти компромисс с лигами, УЕФА, возможно, пойдет на изменение регламентов двух еврокубков и не станет возражать против проведения игр Лиги чемпионов не по вторникам и средам.

Другие турниры

Матчи плей-офф Лиги наций, которые должны были состояться в конце марта этого года, собираются перенести на июнь. Если удастся найти свободные даты для этих игр, в которых определятся еще четыре участника Евро-2020.

В июне будущего года не состоятся игры 3-го и 4-го туров отборочного турнира ЧМ-2022. Вместе с ними перенесут финальные турниры Лиги наций-2020/21, молодежного Евро-2021 и женского чемпионата Европы.

Президенту УЕФА Александеру Чеферину удалось договориться с президентом ФИФА Джанни Инфантино о переносе клубного чемпионата мира, нового турнира для 24 команд, который должен был пройти в Китае в июне и июле 2021 года. Это тоже признак того, что мир футбола меняется, и в кризисной ситуации люди, еще вчера фактически враждовавшие, сегодня находят компромисс.

Изъян

Во всех планах, которые пока строят УЕФА, клубы и лиги, есть одно слабое место — время возобновления турниров. Если пандемия не позволит играть с начала мая, все сроки сдвинутся. Придется использовать часть июля или весь месяц, а то и уходить в август.