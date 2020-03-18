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19:29 (мск), источник: ТАСС

Бессмертный футбол. Какие матчи стоит пересмотреть, пока спорт на паузе

Яркие финалы чемпионатов мира и Европы, а также еврокубковые баталии — в материале ТАСС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Пандемия коронавируса напрямую ударила по мировому футболу. Так, 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы на лето 2021 года, а также выступил с рекомендацией завершить национальные чемпионаты и розыгрыш еврокубков до конца июня. В этот же день Тинькофф — Российская премьер-лига (РПЛ) присоединилась к другим ведущим европейским чемпионатам, приостановив проведение игр до 10 апреля. В лучшем случае болельщикам предстоит обходиться без большого футбола почти месяц.

В этом году должен был состояться 16-й розыгрыш чемпионата Европы. В 2013 году по инициативе француза Мишеля Платини, занимавшего на тот момент пост президента УЕФА, было решено сделать юбилейный турнир особенным — в честь 60-летия первого розыгрыша матчи доверили 12 европейским городам.

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Чемпионат Европы 1960 года (тогда он назывался Кубо Европы) в нашей стране памятен в первую очередь не тем, что он был первым в истории, а тем, что его выиграла сборная СССР. На пути к этому трофею команда под руководством Гавриила Качалина в предварительной стадии, которая растянулась почти на год и проходила в двухматчевом формате, в 1/8 финала обыграла сильную сборную Венгрии (3:1 — дома, 1:0 — на выезде). В четвертьфинале советские футболисты должны были встретиться с командой Испании, но та по политическим причинам отказалась играть со сборной СССР, и УЕФА принял решение допустить последнюю до участия в финальной стадии турнира — она проходила во Франции.

В первой встрече сборная СССР уверенно обыграла команду Чехословакии — 3:0, героем встречи стал нападающий московского «Торпедо» Валентин Иванов, еще один мяч был на счету форварда ростовского СКА Виктора Понедельника. Финал, проходивший в Париже, сложился для советских футболистов гораздо сложнее. Сборная Югославии вышла вперед благодаря голу Милана Галича перед самым перерывом, но спустя четыре минуты после начала второго тайма команда СССР восстановила равенство в счете — отличился еще один нападающий столичного «Торпедо» Слава Метревели.

Основное время так и не выявило победителя. Из 30 отведенных регламентом дополнительных минут команды отыграли 23. Секундомер остановился после золотого гола Понедельника — нападающий ловко пробил головой в противоход вратарю соперников после подачи с левого фланга в исполнении Михаила Месхи. Так финал первого в истории чемпионата Европы завершился победой сборной СССР.

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Еще одной яркой страницей в истории советского футбола по праву считается 1988 год. Тогда на чемпионате Европы сборная СССР остановилась в шаге от второго титула в истории, уступив в Мюнхене команде Нидерландов со счетом 0:2. В той встрече в ворота Рината Дасаева влетел один из самых памятных голов в истории мирового футбола — Марко ван Бастен с острого угла по замысловатой траектории отправил мяч в сетку, установив окончательный счет. С того времени отечественная сборная больше ни разу не доходила до финалов крупных турниров на взрослом уровне.

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Олимпийская сборная СССР через четыре месяца выиграла золото Игр в Сеуле. На пути к финалу команда под руководством Анатолия Бышовца сыграла только один матч вничью — в стартовой встрече советские футболисты разошлись миром с хозяевами соревнований (0:0). После этого в группе были обыграны команды Аргентины (2:1) и США (4:2), а в плей-офф — сборные Австралии (3:0) и Италии (3:2 доп. время).

Соперник по финалу был очень серьезным — сборная Бразилии, в составе которой играли будущие чемпионы мира 1994 года Клаудио Таффарел, Бебето, Мазиньо и Ромарио.

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Южноамериканцы благодаря усилиям последнего с 29-й по 60-ю минуту вели в счете, когда в их ворота был назначен пенальти — удар с одиннадцатиметровой отметки реализовал игрок московского «Динамо» Игорь Добровольский. Как и на Евро-1960, в основное время победитель выявлен не был, но последнее слово вновь осталось за советскими футболистами — вышедший на замену торпедовец Юрий Савичев стал автором победного гола.

Громкие победы сборной России

В отличие от сборной СССР, российская национальная команда не добивалась серьезных успехов на международной арене. Несмотря на это в ее истории есть немало памятных побед над серьезными соперниками. Один из самых ярких примеров тому — победа 5 июня 1999 года на выезде над сборной Франции в отборочном турнире Евро-2000. Команда под руководством главного тренера Олега Романцева подходила к игре с действующими чемпионами мира на их поле без права на ошибку — только победа сохраняла россиянам шансы попасть в финальную стадию турнира.

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Несмотря на силу соперника и переполненные трибуны, счет во встрече открыли россияне — голом отметился Александр Панов. После перерыва хозяева поля быстро не только восстановили равенство, но и вышли вперед благодаря голам Эмманюэля Пети и Сильвена Вильтора. Однако все тот же Панов и Валерий Карпин в последние 15 минут перевернули ход встречи и вырвали столь важную победу. Показателем того, насколько она была важна для болельщиков, стала строчка «французам не забивал» в одном из главных хитов группы «Сплин» — «Мое сердце».

Более свежими примерами ярких побед сборной России являются игры с командами Нидерландов и Испании в плей-офф чемпионата Европы — 2008 и домашнего чемпионата мира 2018 года соответственно. В первом случае команда под руководством голландца Гуса Хиддинка превзошла, хоть и в дополнительное время, именитого соперника и впервые в новейшей истории прошла в полуфинал крупного турнира. На голы Романа Павлюченко, Андрея Аршавина и Дмитрия Торбинского соперники смогли ответить только одним ударом Руда ван Нистелроя, чей гол в конце второго тайма только отсрочил поражение голландцев.

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На чемпионате мира в России команда во главе со Станиславом Черчесовым уже после группового этапа могла занести этот турнир себе в актив, поскольку до этого сборная в новейшей истории ни разу не выходила в плей-офф мировых первенств. Доставшаяся в соперники команда Испании, несмотря на смену главного тренера незадолго до старта турнира, считалась явным фаворитом. В открытой игре такую команду обыграть было крайне сложно, и тренерский штаб сборной России выбрал единственно возможную тактику — сыграть от обороны, рассчитывая на редкие контратаки. План сработал на все 100%, и все решалось в серии пенальти, где здорово сыграл капитан команды Игорь Акинфеев, отразивший два удара испанцев.

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Три еврокубка и громкие победы над «Реалом»

В дни без большого футбола болельщикам будет приятно вспомнить и успехи наших клубов на международной арене. В 2000-е сначала московский ЦСКА, а затем и петербургский «Зенит» выиграли второй по значимости клубный турнир Европы, который тогда назывался Кубком УЕФА. Армейцы под руководством Валерия Газзаева выступили первопроходцами, столкнувшись в финале с необходимостью противостоять не только португальскому «Спортингу», но и его болельщикам, поскольку игра проходила в Лиссабоне на домашней арене соперника — стадионе «Жозе Алваладе». После первого тайма москвичи уступали со счетом 0:1, но после перерыва забили три мяча (отличились Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав) и стали первыми в истории Кубка УЕФА, кому удалось завоевать трофей, уступая в счете к началу второго тайма.

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«Зенит» в 2008 году подходил к финалу в статусе фаворита, поскольку на предыдущей стадии сенсационно обыграл мюнхенскую «Баварию» (1:1 — на выезде, 4:0 — дома). После убедительной победы над немцами никто не сомневался в превосходстве петербуржцев над шотландским «Рейнджерс». Игра завершилась со счетом 2:0 благодаря голам Игоря Денисова и Константина Зырянова. Через три месяца после этого сине-бело-голубые закрепили успех на международной арене, выиграв Суперкубок УЕФА. В том матче команда под руководством голландца Дика Адвоката обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:1) — на голы Павла Погребняка и Мигеля Данни британцы ответили лишь точным ударом экс-защитника московского «Спартака» Неманьи Видича.

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Выступление российских клубов в Европе славно не только трофеями. Приятно вспомнить и отдельные матчи. Примером этому могут служить матчи «Спартака» и ЦСКА в групповой стадии Лиги чемпионов в сезонах 1998/1999 и 2018/2019 против самого успешного клуба Европы — мадридского «Реала». В первом случае красно-белые на своем поле, пропустив первыми, сумели одержать волевую победу со счетом 2:1. Усилия капитана испанской команды Рауля перечеркнули точные удары Ильи Цымбаларя и Егора Титова.

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20 лет спустя ЦСКА обыграл «Реал» дважды, не пропустив при этом ни одного мяча. Но особняком стоит гостевая победа над мадридцами. Тогда армейцы забили в ворота действующих победителей Лиги чемпионов три безответных мяча, отличились Федор Чалов, Георгий Щенников и Арнор Сигурдссон. Справедливости ради стоит отметить, что как «Спартак» в 1998-м, так и ЦСКА в 2018-м, несмотря на эти победы, не смогли выйти из группы.

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Камбэки и драматичные финалы Лиги чемпионов

В последние годы количество волевых побед в Лиге чемпионов превышает все возможные пределы. Но если выделять самые яркие из них, то в первую очередь стоит сказать о паре двухматчевых противостояний в плей-офф с участием «Барселоны». В сезоне-2016/2017 каталонцы совершили невероятное, пройдя французский «ПСЖ» после гостевого поражения со счетом 0:4. Дома они выиграли — 6:1, забив три мяча на последних минутах того матча.

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Двумя сезонами позднее «Барселона» оказалась в роли потерпевшего. После победы над «Ливерпулем» со счетом 3:0 мало кто верил в то, что британцы смогут что-то противопоставить испанскому гранду. Но не тут-то было — «Ливерпуль» забил четыре безответных мяча, после чего впервые за 14 лет выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм».

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Предыдущий успех «Ливерпуля» в этом турнире также памятен. 15 лет назад мерсисайдцы после первого тайма в Стамбуле уступали итальянскому «Милану» со счетом 0:3, но во втором за семь минут забили трижды, перевели игру в дополнительное время, где силы команд оказались уже равны. Все решилось в серии пенальти, где здорово сыграл польский вратарь англичан Ежи Дудек.

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Еще один памятный матч Лиги чемпионов связан с другим английским топ-клубом — «Манчестер Юнайтед». Команда под руководством шотландца Алекса Фергюсона в дебюте матча против «Баварии» пропустила и долгое время не могла подобрать ключи к обороне соперника. Судьбу той встречи перевернули два угловых в компенсированное ко второму тайму время — после исполнения первого из них Тедди Шерингем сравнял счет, а второй завершился голом нынешнего главного тренера манкунианцев Оле Гуннара Сульшера. Этот мяч принес «Юнайтед» второй в истории кубок Лиги чемпионов, а Фергюсону помимо всего прочего еще и рыцарский титул.

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Андрей Михайлов

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