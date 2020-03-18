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21:37 (мск), источник: ТАСС

Минспорт, РФС и Республика Мордовия подписали соглашение о развитии футбола в регионе

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и глава Республики Мордовия Владимир Волков заключили соглашение о сотрудничестве по вопросу развития футбола в регионе. Об этом сообщили ТАСС в министерстве спорта.

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Источник: РИА "Новости"

Договор подписан в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», а также стратегии развития футбола до 2030 года. До этого аналогичные соглашения были подписаны с Московской и Нижегородской областями.

«Развитие спорта в регионах является одной из наших главных задач, на решение которой направлена федеральная целевая программа “Спорт — норма жизни”. Футбол является одним из самых популярных видов, которым увлекаются огромное количество людей всех возрастов. Уверен, наша совместная работа на благо футбола в Мордовии будет продуктивной», — отметил Матыцин.

Дюков подчеркнул, что Мордовия обладает потенциалом футбольного региона РФ. «В Мордовии построен прекрасный современный стадион и другая инфраструктура, которая была задействована на чемпионате мира — 2018, атмосфера мундиаля повысила интерес жителей региона к спорту номер один, можно с уверенностью говорить, что Мордовия — один из футбольных регионов нашей страны, потенциал которого еще не раскрыт, — заявил глава РФС. — Новое соглашение позволит систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Мордовии, определить ключевые цели и распределить сферы ответственности между Минспортом, РФС, региональными властями и региональной федерацией футбола. Мы планируем заключить такие соглашения со многими субъектами Российской Федерации, это новый эффективный подход к развитию футбола в регионах нашей страны».

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019−2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет нацпроекта — 3,1 трлн рублей.

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