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16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
18«Реал» выиграл класико
17:00 (мск), источник: Sport24

Из-за пандемии в Европе увольняют игроков и сокращают зарплаты. Что грозит русским футболистам?

Отвечают менеджеры «Спартака», «Уфы» и «Урала».

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Массовые переносы турниров, закрытия стадионов и карантины рушат мировую экономику. Естественно, на футбол это влияет в первую очередь. Вчера, 19 марта, УЕФА объявила о том, что переносит сроки отчета клубов по финансовому фэйр-плей на месяц — с 31 марта на 30 апреля.

«Что касается деятельности по мониторингу в отношении финансового фэйр-плей, стоит отметить, что принцип форс-мажорных обстоятельств уже предусмотрен правилами регламента. Согласно этому принципу, любое чрезвычайное событие или обстоятельства, не зависящие от клуба, которые рассматриваются как форс-мажорные, учитываются как часть оценки клубов в каждом конкретном случае», — говорится в заявлении УЕФА.

Первым в России о необходимости приостановки или отмены правила ФФП заговорил владелец «Спартака» Леонид Федун:

«Сейчас уже ничего не делается, а расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35−40%. Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут: зачем нужны спонсорские контракты? В связи с этим возникает такой вопрос, например: что делать с финансовым фейр-плей? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фейр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать», — заявил Федун в интервью РБК.

Одной из главных проблем, с которой столкнулись клубы, стала зарплатная статья расходов. Игроки, которые из-за приостановки РПЛ минимум до 10 апреля не играют в официальный матчах, продолжают получать зарплаты. В России ситуация осложняется нестабильным курсом рубля, который за последнюю неделю сильно скачет и сейчас колеблется в районе 77,5 за доллар.

Как справляются в мире?

Италия:

Пока Италия по сравнению с другими европейских странами находится в наименее выгодном положении из-за коронавируса. По количеству жертв она уже обогнала Китай. В футбол в Италии не играют с 11 марта. Предполагается, что запрет на спортивные мероприятия продлится как минимум до 3 апреля. В связи с этим президент «Брешии» Массимо Челлино предложил правительству страны пойти на уступки и уменьшить налоговые отчисления с зарплат игроков.

«Потери государства при таком варианте составят 150 млн евро. Но разве не будет хуже, если рухнет итальянский футбол? Необходимо предоставить скидки телерадиовещателям. Требуется внести изменения в закон о подоходном налоге для населения, что позволит обеспечить футболистов чистой зарплатой. Также требуется указ о продлении всех однолетних контрактов», — сказал Челлино в интервью La Repubblica.

Англия:

В пятой лиге Англии клуб «Барнет» из-за юридических особенностей не смог разорвать контракты с футболистами, поэтому руководство пошло на крайние меры и уволило почти 60 сотрудников. Кроме того, клуб был вынужден закрыть академию.

— Остались только игроки — контракты с ними нельзя разрывать, они защищены. Но я больше переживаю об уборщиках, администраторах, маркетологах, для которых «Барнет» стал первым клубом после колледжа. Об этих людях никто не думает, — сказал владелец клуба Тони Клентхаус.

Испания:

La Vanguardia инсайдит, что даже «Барселона» может пойти на понижение зарплат своим футболистам. Бюджет каталонцев должен был составить 1,047 млрд евро, из которых 61% — бюджет зарплат, однако «Барса» в нынешних условиях не способна выполнить обязательства по этим цифрам. Президент клуба Хосеп Бартомеу в ближайшее время планирует провести встречу с игроками и договориться о новых условиях.

Германия:

Игроки менхенгладбахской «Боруссии» добровольно пошли на понижение зарплаты, чтобы финансово помочь клубу. По предварительным подсчетам, на этом «Боруссия» сэкономит около 1 млн евро в месяц, пока не возобновятся официальные матчи. К игрокам также присоединился тренерский штаб и даже руководство.

— Я очень горжусь парнями. Мы все поддерживаем «Боруссию» и в хорошие, и в плохие времена. Игроки хотят что-то вернуть «Боруссии», — сказал спортивный директор клуба Макс Эберль.

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Швейцария:

Руководство «Сьона» пошло на строгие меры: игрокам было предложено добровольно пойти на понижение зарплаты до 12,5 тысячи швейцарских франков (около 12 тысяч евро), а с теми, кто отказался, в одностороннем порядке разорвали контракт. Таких футболистов уже девять — среди них экс-игрок «Рубина» Алекс Сонг и бывший форвард ЦСКА Сейду Думбия.

Казахстан:

В отличие от некоторых европейских стран, в Казахстане из-за коронавируса введено чрезвычайное положение до 15 апреля. В связи с этим клуб из высшей лиги «Каспий» принял решение вовсе приостановить действие контрактов всех футболистов и не выплачивать им зарплаты до изменения ситуации.

Что об этом думают в клубах РПЛ?

Григорий Иванов, президент «Урала» — в интервью Sport24:

— На тему понижения зарплат мы пока с игроками не разговаривали.

Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы» — в интервью Sport24:

— Мы не говорили с игроками о понижении зарплаты и пока не собираемся. Нашему клубу будет сложно в эти моменты, но все-таки мы меньше подвержены удару.

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Василий Столыпин, член попечительского совета «Оренбурга» — в интервью Sport24:

— Пока не знаем, что будет дальше, никаких телодвижений, в том числе понижения зарплат, не планируем. Ждем 10 апреля, а дальше будем думать. Пока готовимся к игре, которая должна быть 11 числа. Остальное все выкинули из головы. Только спортивные вопросы решаем.

Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата» — в интервью «СЭ»:

— Игроки готовы к компромиссу. Мы зафиксируем курс, можно сказать, что решение уже окончательное. Цифру вам сейчас не назову, но со многими уже поговорили. Такая антикризисная мера. Не думаю, что сейчас нужно считать деньги. Сейчас главное — здоровье нации. Конечно, мы тоже потеряем деньги.

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Как реагируют профсоюзы?

Александр Зотов, генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов — в интервью Sport24:

— Клубы могут решить все, что угодно. Но есть законодательство и регламент. Мы уже вывесили на сайте профсоюза наши рекомендации в этой ситуации. В настоящий момент, хотя игры и отменены, но тренировочный процесс может продолжаться. Одна из функций футболиста, помимо участия в соревнованиях — работа во время тренировок. Соответственно, трудовую функцию, пусть и не в полном объеме, но они способны выполнять.

Данила Игнатов,

Алина Матинян

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