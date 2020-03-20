Из-за пандемии в Европе увольняют игроков и сокращают зарплаты. Что грозит русским футболистам?
Отвечают менеджеры «Спартака», «Уфы» и «Урала».
Отвечают менеджеры «Спартака», «Уфы» и «Урала».
Массовые переносы турниров, закрытия стадионов и карантины рушат мировую экономику. Естественно, на футбол это влияет в первую очередь. Вчера, 19 марта, УЕФА объявила о том, что переносит сроки отчета клубов по финансовому
«Что касается деятельности по мониторингу в отношении финансового
Первым в России о необходимости приостановки или отмены правила ФФП заговорил владелец «Спартака» Леонид Федун:
«Сейчас уже ничего не делается, а расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35−40%. Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут: зачем нужны спонсорские контракты? В связи с этим возникает такой вопрос, например: что делать с финансовым
Одной из главных проблем, с которой столкнулись клубы, стала зарплатная статья расходов. Игроки, которые
Италия:
Пока Италия по сравнению с другими европейских странами находится в наименее выгодном положении
«Потери государства при таком варианте составят 150 млн евро. Но разве не будет хуже, если рухнет итальянский футбол? Необходимо предоставить скидки телерадиовещателям. Требуется внести изменения в закон о подоходном налоге для населения, что позволит обеспечить футболистов чистой зарплатой. Также требуется указ о продлении всех однолетних контрактов», — сказал Челлино в интервью La Repubblica.
Англия:
В пятой лиге Англии клуб «Барнет»
— Остались только игроки — контракты с ними нельзя разрывать, они защищены. Но я больше переживаю об уборщиках, администраторах, маркетологах, для которых «Барнет» стал первым клубом после колледжа. Об этих людях никто не думает, — сказал владелец клуба Тони Клентхаус.
Испания:
La Vanguardia инсайдит, что даже «Барселона» может пойти на понижение зарплат своим футболистам. Бюджет каталонцев должен был составить 1,047 млрд евро, из которых 61% — бюджет зарплат, однако «Барса» в нынешних условиях не способна выполнить обязательства по этим цифрам. Президент клуба Хосеп Бартомеу в ближайшее время планирует провести встречу с игроками и договориться о новых условиях.
Германия:
Игроки менхенгладбахской «Боруссии» добровольно пошли на понижение зарплаты, чтобы финансово помочь клубу. По предварительным подсчетам, на этом «Боруссия» сэкономит около 1 млн евро в месяц, пока не возобновятся официальные матчи. К игрокам также присоединился тренерский штаб и даже руководство.
— Я очень горжусь парнями. Мы все поддерживаем «Боруссию» и в хорошие, и в плохие времена. Игроки хотят
Швейцария:
Руководство «Сьона» пошло на строгие меры: игрокам было предложено добровольно пойти на понижение зарплаты до 12,5 тысячи швейцарских франков (около 12 тысяч евро), а с теми, кто отказался, в одностороннем порядке разорвали контракт. Таких футболистов уже девять — среди них
Казахстан:
В отличие от некоторых европейских стран, в Казахстане
Григорий Иванов, президент «Урала» — в интервью Sport24:
— На тему понижения зарплат мы пока с игроками не разговаривали.
Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы» — в интервью Sport24:
— Мы не говорили с игроками о понижении зарплаты и пока не собираемся. Нашему клубу будет сложно в эти моменты, но
Василий Столыпин, член попечительского совета «Оренбурга» — в интервью Sport24:
— Пока не знаем, что будет дальше, никаких телодвижений, в том числе понижения зарплат, не планируем. Ждем 10 апреля, а дальше будем думать. Пока готовимся к игре, которая должна быть 11 числа. Остальное все выкинули из головы. Только спортивные вопросы решаем.
Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата» — в интервью «СЭ»:
— Игроки готовы к компромиссу. Мы зафиксируем курс, можно сказать, что решение уже окончательное. Цифру вам сейчас не назову, но со многими уже поговорили. Такая антикризисная мера. Не думаю, что сейчас нужно считать деньги. Сейчас главное — здоровье нации. Конечно, мы тоже потеряем деньги.
Александр Зотов, генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов — в интервью Sport24:
— Клубы могут решить все, что угодно. Но есть законодательство и регламент. Мы уже вывесили на сайте профсоюза наши рекомендации в этой ситуации. В настоящий момент, хотя игры и отменены, но тренировочный процесс может продолжаться. Одна из функций футболиста, помимо участия в соревнованиях — работа во время тренировок. Соответственно, трудовую функцию, пусть и не в полном объеме, но они способны выполнять.
Данила Игнатов,
Алина Матинян