Немецкий вирусолог: Можете попрощаться с футболом до следующего года
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В связи с развитием эпидемии коронавируса по всему миру трудно представить, что текущий футбольный сезон можно будет завершить, считает
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В связи с развитием эпидемии коронавируса по всему миру трудно представить, что текущий футбольный сезон можно будет завершить, считает
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались.
«Профессиональный футбол? Можно с ним попрощаться. Нереалистично предполагать, что этот сезон можно доиграть. Мы видим, какова ситуация в Европе и с чем еще придется столкнуться. Даже если вирус не ударит по нам сильно, это не будет означать, что матчи можно снова проводить. Потому что, разумеется, возобновление сезона в таком случае значительно усугубит ситуацию. Это значит, что мы можем говорить о сроках не раньше следующего года», — заявил
Вирусолог считает, что возврат к формату матчей без зрителей все равно заставит людей собираться вместе, поэтому такой вариант развития событий был бы неправильным.
«Проведение игр без зрителей заставит людей встречаться вновь, чтобы вместе смотреть футбол. Сейчас полно вопросов, которые нужно решить в первую очередь. Массовые мероприятия вернутся только в самом конце. Скорее всего, лишь в 2021 году», — добавил специалист.
Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском городе Ухань, а 11 марта. По всему миру были отменены многие соревнования — крупные турниры вроде чемпионатов мира и Европы, олимпийских отборочных турниров, еврокубков по различным командным видам спорта. В марте были приостановлены до 10 апреля футбольная Российская