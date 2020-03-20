Немецкий вирусолог: Можете попрощаться с футболом до следующего года

Источник: AP 2020

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались.

«Профессиональный футбол? Можно с ним попрощаться. Нереалистично предполагать, что этот сезон можно доиграть. Мы видим, какова ситуация в Европе и с чем еще придется столкнуться. Даже если вирус не ударит по нам сильно, это не будет означать, что матчи можно снова проводить. Потому что, разумеется, возобновление сезона в таком случае значительно усугубит ситуацию. Это значит, что мы можем говорить о сроках не раньше следующего года», — заявил Шмидт-Шаназит, чьи слова приводит немецкое издание NDR.de.

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Вирусолог считает, что возврат к формату матчей без зрителей все равно заставит людей собираться вместе, поэтому такой вариант развития событий был бы неправильным.

«Проведение игр без зрителей заставит людей встречаться вновь, чтобы вместе смотреть футбол. Сейчас полно вопросов, которые нужно решить в первую очередь. Массовые мероприятия вернутся только в самом конце. Скорее всего, лишь в 2021 году», — добавил специалист.