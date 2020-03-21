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11:58 (мск), источник: Vesti.kz

Быстрее Исламхана! В «Зените» появился игрок сборной Казахстана по футболу

Футболистка сборной Казахстана Аида Гайстенова стала игроком санкт-петербургского «Зенита», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Как сообщили в пресс-службе компании fiftywan inc, представляющей интересы футболистки, Гайстенова, как и в других клубах, будет выступать под номером 51.

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Также в пресс-службе рассказали, что Гайстеновой были предложены контракты от десяти клубов из Европы. В России же предложения поступили от трех команд, но она выбрала «Зенит».

Последним клубом 25-летней казахстанской футболистки была пермская «Звезда-2005», с которым Гайстенова стала обладателем Кубка России по футболу среди женщин.

Состав «Звезды» она пополнила в апреле 2019 года, а перешла в нее из российского «Енисея». Ранее она выступала за «СШВСМ Барыс».

В начале 2019 года Гайстенову включили в список самых сексуальных футболисток мира.

Напомним, зимой самой обсуждаемой темой в казахстанском футболе был просмотр капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана в питерском «Зените». Он прошел сбор с командой, но в итоге подписал контракт с клубом из ОАЭ — «Аль-Айн». На счету хавбека сборной Казахстана уже десять матчей за клуб из ОАЭ, в которых он забил один гол и отдал три ассиста.

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