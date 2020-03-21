Быстрее Исламхана! В «Зените» появился игрок сборной Казахстана по футболу
Футболистка сборной Казахстана Аида Гайстенова стала игроком
Футболистка сборной Казахстана Аида Гайстенова стала игроком
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Последним клубом 25-летней казахстанской футболистки была пермская «Звезда-2005», с которым Гайстенова стала обладателем Кубка России по футболу среди женщин.
Состав «Звезды» она пополнила в апреле 2019 года, а перешла в нее из российского «Енисея». Ранее она выступала за «СШВСМ Барыс».
В начале 2019 года Гайстенову включили в список самых сексуальных футболисток мира.
Напомним, зимой самой обсуждаемой темой в казахстанском футболе был просмотр капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана в питерском «Зените». Он прошел сбор с командой, но в итоге подписал контракт с клубом из ОАЭ — «Аль-Айн». На счету хавбека сборной Казахстана уже десять матчей за клуб из ОАЭ, в которых он забил один гол и отдал три ассиста.