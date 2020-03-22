«Нашли журналиста, дали денег — накатал статейку». Юран ответил на обвинение в пьянстве в Англии

Источник: Спорт-Экспресс

— Многие фанаты «Миллуола» предпочли бы забыть игру Юрана за их команду. После того, как зарплата нападающего выросла в четыре раза — до 5 тысяч фунтов в неделю, он стал посещать бары чаще, чем тренировки. При этом оправдывал свое поведение тем, что недавно женился.



В итоге главный тренер команды Джимми Николл назвал его самым непрофессиональным игроком из тех, с которыми он когда-либо работал, а также позором «Миллуола». Юран провел здесь всего 13 матчей, после чего отправился в Германию. Фанаты «Миллуола» признавали, что он чаще попадал на дно бутылки, чем в ворота, — говорится в материале.

«СЭ» обратился за комментариями к Юрану, который сейчас возглавляет подмосковные «Химки».

— Ну, а что тут комментировать? Недавно в интервью я говорил, что некоторые СМИ пишут заказные материалы. Назвал издания желтыми. И вот вам ответ. Да, материал написан на английском сайте. Но я не исключаю, что ноги растут из России…

Что ж — спасибо, что меня продолжают пиарить. Написали, что когда мне резко повысили зарплату, я стал ходить по барам? Вообще-то в Англии у меня была самая маленькая зарплата за всю карьеру.

Я, получается, сейчас помогаю заказному материальчику, повышаю его рейтинг? Пусть лучше мне звонят перед публикацией и уточняют детали. Большое спасибо, что они меня не забывают.

Тренер меня назвал позором «Миллуола»? Вообще-то меня в эту команду приглашал Мик Маккарти. Знаете такого?

А потом пришел тренер, который упоминается в данном, с позволения сказать, материале. Руководство ставило задачу вывести команду в высший дивизион. А при этом профессиональном специалисте «Миллуол» улетел в третий…

Моя статистика в Англии? А что в ней не так? 1 гол в 13 матчах? Но автор опять же не глубоко копает, да, наверное, и не хочет этого делать. В четырех или пяти играх болельщики меня признавали лучшим футболистом «Миллуола». Один гол? Но почему-то не учитывают результативные передачи.

Одним словом, заказной материал. Я просто кого-то зацепил. Я же прямым текстом недавно сказал, что некоторые издания писали неправдивую информацию — о том, что меня уволят из «Химок» вслед за гендиректором Ивановым. Ничего же такого не случилось?

И вот опять российские СМИ ссылается на непонятный английский источник… Что тут еще добавить?