«Нашли журналиста, дали денег — накатал статейку». Юран ответил на обвинение в пьянстве в Англии
Британское издание раскритиковало бывшего нападающего сборной России.
Британское издание раскритиковало бывшего нападающего сборной России.
— Многие фанаты «Миллуола» предпочли бы забыть игру Юрана за их команду. После того, как зарплата нападающего выросла в четыре раза — до 5 тысяч фунтов в неделю, он стал посещать бары чаще, чем тренировки. При этом оправдывал свое поведение тем, что недавно женился.
В итоге главный тренер команды Джимми Николл назвал его самым непрофессиональным игроком из тех, с которыми он
«СЭ» обратился за комментариями к Юрану, который сейчас возглавляет подмосковные «Химки».
— Ну, а что тут комментировать? Недавно в интервью я говорил, что некоторые СМИ пишут заказные материалы. Назвал издания желтыми. И вот вам ответ. Да, материал написан на английском сайте. Но я не исключаю, что ноги растут из России…
Что ж — спасибо, что меня продолжают пиарить. Написали, что когда мне резко повысили зарплату, я стал ходить по барам?
Я, получается, сейчас помогаю заказному материальчику, повышаю его рейтинг? Пусть лучше мне звонят перед публикацией и уточняют детали. Большое спасибо, что они меня не забывают.
Тренер меня назвал позором «Миллуола»?
А потом пришел тренер, который упоминается в данном, с позволения сказать, материале. Руководство ставило задачу вывести команду в высший дивизион. А при этом профессиональном специалисте «Миллуол» улетел в третий…
Моя статистика в Англии? А что в ней не так? 1 гол в 13 матчах? Но автор опять же не глубоко копает, да, наверное, и не хочет этого делать. В четырех или пяти играх болельщики меня признавали лучшим футболистом «Миллуола». Один гол? Но
Одним словом, заказной материал. Я просто
И вот опять российские СМИ ссылается на непонятный английский источник… Что тут еще добавить?
Они пишут, что я чаще попадал на дно бутылки, чем в ворота? Неприятно такое слышать. Если бы это было правдой хотя бы процентов на 50… Нашли