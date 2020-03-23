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12:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Футболистам «Крыльев Советов» продлили карантин

Ранее планировалось, что игроки вернутся к тренировкам сегодня.

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Руководство «Крыльев Советов» совместно с тренерским штабом команды приняли решение продлить карантин игроков в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Ранее планировалось, что футболисты приступят к тренировкам сегодня, 23 марта.

— Вернемся и приступим к занятиям 1 апреля. При этом иностранные футболисты нашей команды находятся в Самаре. Молодежная команда «Крыльев Советов» также начнет занятия на клубной базе в тот же день, что и основная, — говорится в сообщении пресс-службы самарцев.

Отмечается, что всем футболистам выданы рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Российская Премьер-лига озвучит сроки продолжения чемпионата 10 апреля. «Крылья» после 22 матчей располагаются на 15-м месте в турнирной таблице.

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