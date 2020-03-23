Футболистам «Крыльев Советов» продлили карантин

Руководство «Крыльев Советов» совместно с тренерским штабом команды приняли решение продлить карантин игроков в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Ранее планировалось, что футболисты приступят к тренировкам сегодня, 23 марта.

— Вернемся и приступим к занятиям 1 апреля. При этом иностранные футболисты нашей команды находятся в Самаре. Молодежная команда «Крыльев Советов» также начнет занятия на клубной базе в тот же день, что и основная, — говорится в сообщении пресс-службы самарцев.