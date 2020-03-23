Президент ФИФА раздумывает о новых реформах в футболе
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение, что в будущем нужно будет сократить количество матчей, чтобы избежать финансового кризиса.
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение, что в будущем нужно будет сократить количество матчей, чтобы избежать финансового кризиса.
— Возможно, мы сможем реформировать футбол, сделав шаг назад. Нужно оценить глобальную проблему. Давайте все вместе спасем игру от возможного кризиса, — цитирует Инфантино AP со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
До паузы практически во всех футбольных соревнованиях по всему миру