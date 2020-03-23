Президент ФИФА раздумывает о новых реформах в футболе

Источник: AFP 2020

— Возможно, мы сможем реформировать футбол, сделав шаг назад. Нужно оценить глобальную проблему. Давайте все вместе спасем игру от возможного кризиса, — цитирует Инфантино AP со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Президент ФИФА предположил, что можно «снизить количество турниров, но придумать более интересные форматы».