СМИ: ФИФА попросит пойти на уменьшение зарплат из-за коронавируса
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) попросит игроков пойти на временное уменьшение зарплат
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) попросит игроков пойти на временное уменьшение зарплат
Руководство ФИФА по видеосвязи провело совещание с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
По информации источника, на совещании стороны обсудили антикризисные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Было принято решение попросить футболистов пойти на временное понижение зарплаты на 50%. При этом после улучшения ситуации контракты вернутся к прежнему статусу.