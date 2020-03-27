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09:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: ФИФА попросит пойти на уменьшение зарплат из-за коронавируса

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) попросит игроков пойти на временное уменьшение зарплат из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает Marca.

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Руководство ФИФА по видеосвязи провело совещание с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

По информации источника, на совещании стороны обсудили антикризисные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Было принято решение попросить футболистов пойти на временное понижение зарплаты на 50%. При этом после улучшения ситуации контракты вернутся к прежнему статусу.

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