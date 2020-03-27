СМИ: ФИФА попросит пойти на уменьшение зарплат из-за коронавируса

Руководство ФИФА по видеосвязи провело совещание с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

По информации источника, на совещании стороны обсудили антикризисные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Было принято решение попросить футболистов пойти на временное понижение зарплаты на 50%. При этом после улучшения ситуации контракты вернутся к прежнему статусу.