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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава УЕФА рассказал о возможных вариантах возобновления сезона

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин заявил, что пока не знает, когда сезон может быть возобновлен, отметив, что у него есть три варианта действий в зависимости от обстоятельств.

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Источник: Спорт РИА Новости

Лига чемпионов и Лига Европы, как и почти все европейские чемпионаты, были прерваны из-за распространения коронавируса. Чемпионат Европы-2020 перенесен на следующий год.

«Никто не знает, когда закончится пандемия. У нас есть планы А, В и С: мы контактируем с лигами, клубами, создали рабочую группу. Мы, как и все остальные, должны подождать», — приводит АФП слова Чеферина.

Отвечая на вопрос о том, какие возможны опции относительно возобновления сезона, он заявил: «Начать в середине мая, в июне или в конце июня». «Если нам это не удастся, сезон, наверное, будет потерян. Есть предложение перенести окончание сезона на начало следующего, и тогда он стартует чуть позже». «Но, не располагая информацией о том, когда завершится пандемия, нельзя принять окончательное решение», — подчеркнул глава УЕФА.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 509 тысяч случаев заражения, свыше 23 тысяч человек скончались.

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