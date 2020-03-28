Глава УЕФА рассказал о возможных вариантах возобновления сезона

Источник: Спорт РИА Новости

Лига чемпионов и Лига Европы, как и почти все европейские чемпионаты, были прерваны из-за распространения коронавируса. Чемпионат Европы-2020 перенесен на следующий год.

«Никто не знает, когда закончится пандемия. У нас есть планы А, В и С: мы контактируем с лигами, клубами, создали рабочую группу. Мы, как и все остальные, должны подождать», — приводит АФП слова Чеферина.

Отвечая на вопрос о том, какие возможны опции относительно возобновления сезона, он заявил: «Начать в середине мая, в июне или в конце июня». «Если нам это не удастся, сезон, наверное, будет потерян. Есть предложение перенести окончание сезона на начало следующего, и тогда он стартует чуть позже». «Но, не располагая информацией о том, когда завершится пандемия, нельзя принять окончательное решение», — подчеркнул глава УЕФА.