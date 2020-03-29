Врач предрек завершение карьеры перенесшим коронавирус футболистам

«Сомневаюсь, что в спорт вернутся те, кто болел тяжело, кого доктора вытаскивали. Этот вирус больше поражает легкие, а легочная система для спортсмена — святыня», — посчитал Васильков. По его мнению, футболисты не смогут выполнять прежний объем нагрузок из-за проблем с комплексом «сердце-легкие».