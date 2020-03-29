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21:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Врач предрек завершение карьеры перенесшим коронавирус футболистам

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков предрек завершение карьеры перенесшим коронавирус в тяжелой форме футболистам. Его слова приводит «Советский Спорт».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:39 MSK, 29.03
Источник: РИА "Новости"

«Сомневаюсь, что в спорт вернутся те, кто болел тяжело, кого доктора вытаскивали. Этот вирус больше поражает легкие, а легочная система для спортсмена — святыня», — посчитал Васильков. По его мнению, футболисты не смогут выполнять прежний объем нагрузок из-за проблем с комплексом «сердце-легкие».

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Среди заболевших коронавирусом футболистов числятся трое игроков туринского «Ювентуса»: защитник Даниеле Ругани, полузащитник Блез Матюиди и нападающий Пауло Дибала.

Форвард рассказал о тяжелом течении болезни. По словам Дибалы, он с трудом дышал и чувствовал боль в мышцах.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. Из-за сложившейся ситуации ведущие футбольные лиги приостановили розыгрыши.

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