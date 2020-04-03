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00:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джанни Инфантино: Футбол, который вернется после вируса, будет совершенно другим

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил мнение, что футбол после спада пандемии коронавируса станет более дружелюбным.

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Источник: Спорт-Экспресс

На данный момент почти все футбольные турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса, за исключением чемпионата Белоруссии и еще нескольких лиг.

— Футбол вернется, и когда это произойдет, мы вместе отпразднуем конец кошмара, — цитирует ANSA Инфантино. — Нужно из этого вынести урок: футбол, который вернется после вируса, будет совершенно другим. Более инклюзивным, более социальным, более глобальным, менее злобным и более дружелюбным.

Мы станем лучше. Более человечными, более внимательными к другим людям.

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