Джанни Инфантино: Футбол, который вернется после вируса, будет совершенно другим
Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил мнение, что футбол после спада пандемии коронавируса станет более дружелюбным.
Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил мнение, что футбол после спада пандемии коронавируса станет более дружелюбным.
На данный момент почти все футбольные турниры приостановлены
— Футбол вернется, и когда это произойдет, мы вместе отпразднуем конец кошмара, — цитирует ANSA Инфантино. — Нужно из этого вынести урок: футбол, который вернется после вируса, будет совершенно другим. Более инклюзивным, более социальным, более глобальным, менее злобным и более дружелюбным.
Мы станем лучше. Более человечными, более внимательными к другим людям.