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14:27 (мск), источник: ТАСС

На медиакровле стадиона «Лужники» появился хештег #оставайтесьдома

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) совместно со спортивным комплексом «Лужники» призвали граждан оставаться дома во время пандемии коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:21 MSK, 03.04

На медиакровле большой спортивной арены появился хештег #оставайтесьдома.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за ситуации с коронавирусом в России остановлены все футбольные соревнования.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.

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Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
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