На медиакровле стадиона «Лужники» появился хештег #оставайтесьдома

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.