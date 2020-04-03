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14:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский футбольный союз ограбили

Неизвестные ограбили склад Российского футбольного союза (РФС) в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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Отмечается, что инцидент произошел в конце марта. Преступники вынесли со склада футбольную форму на 3,5 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

1 апреля РФС продлил паузу в сезоне как минимум до 31 мая. Таким образом, приостановлены все футбольные турниры под эгидой организации. Причиной послужило распространение коронавирусной инфекции.

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По последним данным, общее число случаев заражения с начала эпидемии в России достигло 4 149 в 78 регионах. При этом 34 человека с коронавирусом скончались, выздоровел 281 человек. В Москве, Московской области и в большинстве других регионов страны действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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