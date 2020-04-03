Российский футбольный союз ограбили

По последним данным, общее число случаев заражения с начала эпидемии в России достигло 4 149 в 78 регионах. При этом 34 человека с коронавирусом скончались, выздоровел 281 человек. В Москве, Московской области и в большинстве других регионов страны действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.