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09:03 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистка сборной Казахстана рассказала о причинах перехода в «Зенит» и жизни вне поля

Полузащитник «Зенита» Аида Гайстенова рассказала пресс-службе клуба, какое впечатление на нее произвела «Газпром Арена», дала рекомендации на время карантина и поделилась эмоциями от попадания в список самых красивых футболисток мира.

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— Я рада присоединиться к команде. Моя главная задача — приносить пользу и показывать результат. Мой выбор пал в пользу сине-бело-голубых, потому что здесь фантастические условия для футболистов. Также один из немаловажных факторов при выборе команды — это сильный медицинский штаб и, конечно же, лучшая инфраструктура в стране. У женской команды «Зенит» огромный потенциал и амбициозный тренерский штаб, который ставит перед собой высокие задачи. Думаю, за короткий срок женская команда будет так же греметь, как и мужская.

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О презентации команды

— Церемония представления нашей команды прошла на «Газпром Арене» в рамках «Фан-Променада». Для болельщиков были придуманы разные конкурсы, в которых мог принять участие абсолютно каждый человек, каждый мог познакомиться с нами. Также нас поддержало руководство клуба в лице Александра Ивановича Медведева и Елены Анатольевны Илюхиной. Мы почувствовали огромную поддержку перед дебютом в чемпионате. Надеюсь, все кто присутствовал на представлении, зарядились положительными эмоциями и будут поддерживать нас так же, как нашу мужскую команду. Кстати, после презентации мы остались на стадионе — смотрели матч между «Зенитом» и «Уфой». Атмосфера на «Газпром Арене», конечно, невероятная! Это невозможно передать словами — армия болельщиков, которая поддерживает команду все 90 минут игры, может вызывать только восхищение.

О Петербурге

— Я еще не успела в полной мере познакомиться с Петербургом. Из-за ситуации с коронавирусом гулять по городу, конечно, нельзя. Но сейчас самое главное — это здоровье каждого человека. Сейчас я на карантине, как и большинство жителей города. Но, уверена, что у меня еще будет возможность и время прогуляться по Петербургу.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к болельщикам — следуйте рекомендациям врачей, максимально соблюдайте режим самоизоляции, не выходите на улицу без острой необходимости!

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О списке самых красивых футболисток мира

— В средствах массовой информации часто появляются различные рейтинги. Многие из них не связаны со спортивными показателями — это неизбежно. Так что мое попадание в десятку самых красивых футболисток мира — это приятно, но не более того. Я не считаю это достижением. Конечно, когда в свой список меня включали европейские спортивные порталы, блогеры и СМИ (списков было несколько), мне присылали огромное количество статей об этом. Любой девушке будет приятно попасть в десятку самых красивых.

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О проекте «Common Goal»

— Ни один другой вид спорта не может похвастаться таким богатством и таким всемирным охватом, как футбол. Но, к сожалению, не везде есть развитая инфраструктура, тренировочные центры и возможность заниматься на хорошем уровне. Это одна из проблем, которая меня тревожит. Именно поэтому я присоединилась к проекту «Common Goal», что в переводе означает «Общая цель». Идея проста: члены проекта должны не менее одного процента от своего дохода пожертвовать в центральный фонд. Все средства, которые были собраны, компания распределяет для решения проблем в футболе по всему миру. Организацию поддерживают многие профессиональные игроки, тренеры, футбольные функционеры — Хуан Мата, Юлиан Нагельсман, Юрген Клопп, Матс Хуммельс, Джорджио Кьеллини, президент УЕФА Александр Чеферин и многие другие. Футбол — это спорт номер один в мире, и он вдохновляет миллионы людей. Все мы, объединяя усилия, сможем изменить мир к лучшему.

О жизни вне футбольного поля

— Честно говоря, я полностью сконцентрирована на футболе. Но когда есть свободное время, я играю в баскетбол и теннис. Посещаю матчи друзей, выступающих в КХЛ, ВХЛ и Единой лиге ВТБ, могу встретиться с друзьями, сходить в кино, на концерты. Хотя это происходит довольно редко — у профессиональных футболистов довольно плотный график.

А еще я коллекционирую японские игрушки Bearbrick KAWS (дизайнерские фигурки в виде медведя, — прим. ред.), смотрю внутренние чемпионаты среди женщин Англии, США, Испании и скандинавских стран.

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Рекомендации от Аиды Гайстеновой на время карантина

Послушать
1. «Life Is Good», Drake feat. Future
2. «MotorSport», Migos feat. Cardi B
3. «New Level», A$AP Ferg feat. Future
4. «Москва любит», Скриптонит
5. «Скил», 104.

Посмотреть
1. «Богемская рапсодия», 2018
2. «Далласский клуб покупателей», 2013
3. «Игра в имитацию», 2014
4. «Джокер», 2019
5. «Отпетые мошенницы», 2019.

Почитать
1. «Правило № 1 — никогда не быть № 2», Дэн Мильштейн
2. «Разум чемпионов», Джим Афремов
3. «Маленькая жизнь», Ханья Янагихара
4. «Будь лучшей версией себя», Дэн Вальдшмидт
5. «Психологическое айкидо», Михаил Литвак.

Отметим, что в питерскую команду 25-летняя казахстанская футболистка перешла в марте. До этого играла за пермскую «Звезду-2005», с которой стала обладателем Кубка России по футболу среди женщин.

Состав «Звезды» пополнила в апреле 2019 года, а перешла в нее из российского «Енисея». Ранее выступала за «СШВСМ Барыс».

В начале 2019 года Гайстенову включили в список самых сексуальных футболисток мира.

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