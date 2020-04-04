Футболистка сборной Казахстана рассказала о причинах перехода в «Зенит» и жизни вне поля
Полузащитник «Зенита» Аида Гайстенова рассказала
Полузащитник «Зенита» Аида Гайстенова рассказала
— Я рада присоединиться к команде. Моя главная задача — приносить пользу и показывать результат. Мой выбор пал в пользу
— Церемония представления нашей команды прошла на «Газпром Арене» в рамках «Фан-Променада». Для болельщиков были придуманы разные конкурсы, в которых мог принять участие абсолютно каждый человек, каждый мог познакомиться с нами. Также нас поддержало руководство клуба в лице Александра Ивановича Медведева и Елены Анатольевны Илюхиной. Мы почувствовали огромную поддержку перед дебютом в чемпионате. Надеюсь, все кто присутствовал на представлении, зарядились положительными эмоциями и будут поддерживать нас так же, как нашу мужскую команду. Кстати, после презентации мы остались на стадионе — смотрели матч между «Зенитом» и «Уфой». Атмосфера на «Газпром Арене», конечно, невероятная! Это невозможно передать словами — армия болельщиков, которая поддерживает команду все 90 минут игры, может вызывать только восхищение.
— Я еще не успела в полной мере познакомиться с Петербургом.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к болельщикам — следуйте рекомендациям врачей, максимально соблюдайте режим самоизоляции, не выходите на улицу без острой необходимости!
— В средствах массовой информации часто появляются различные рейтинги. Многие из них не связаны со спортивными показателями — это неизбежно. Так что мое попадание в десятку самых красивых футболисток мира — это приятно, но не более того. Я не считаю это достижением. Конечно, когда в свой список меня включали европейские спортивные порталы, блогеры и СМИ (списков было несколько), мне присылали огромное количество статей об этом. Любой девушке будет приятно попасть в десятку самых красивых.
— Ни один другой вид спорта не может похвастаться таким богатством и таким всемирным охватом, как футбол. Но, к сожалению, не везде есть развитая инфраструктура, тренировочные центры и возможность заниматься на хорошем уровне. Это одна из проблем, которая меня тревожит. Именно поэтому я присоединилась к проекту «Common Goal», что в переводе означает «Общая цель». Идея проста: члены проекта должны не менее одного процента от своего дохода пожертвовать в центральный фонд. Все средства, которые были собраны, компания распределяет для решения проблем в футболе по всему миру. Организацию поддерживают многие профессиональные игроки, тренеры, футбольные функционеры — Хуан Мата, Юлиан Нагельсман, Юрген Клопп, Матс Хуммельс, Джорджио Кьеллини, президент УЕФА Александр Чеферин и многие другие. Футбол — это спорт номер один в мире, и он вдохновляет миллионы людей. Все мы, объединяя усилия, сможем изменить мир к лучшему.
— Честно говоря, я полностью сконцентрирована на футболе. Но когда есть свободное время, я играю в баскетбол и теннис. Посещаю матчи друзей, выступающих в КХЛ, ВХЛ и Единой лиге ВТБ, могу встретиться с друзьями, сходить в кино, на концерты. Хотя это происходит довольно редко — у профессиональных футболистов довольно плотный график.
А еще я коллекционирую японские игрушки Bearbrick KAWS (дизайнерские фигурки в виде медведя, — прим. ред.), смотрю внутренние чемпионаты среди женщин Англии, США, Испании и скандинавских стран.
Послушать
1. «Life Is Good», Drake feat. Future
2. «MotorSport», Migos feat. Cardi B
3. «New Level», A$AP Ferg feat. Future
4. «Москва любит», Скриптонит
5. «Скил», 104.
Посмотреть
1. «Богемская рапсодия», 2018
2. «Далласский клуб покупателей», 2013
3. «Игра в имитацию», 2014
4. «Джокер», 2019
5. «Отпетые мошенницы», 2019.
Почитать
1. «Правило № 1 — никогда не быть № 2», Дэн Мильштейн
2. «Разум чемпионов», Джим Афремов
3. «Маленькая жизнь», Ханья Янагихара
4. «Будь лучшей версией себя», Дэн Вальдшмидт
5. «Психологическое айкидо», Михаил Литвак.
Состав «Звезды» пополнила в апреле 2019 года, а перешла в нее из российского «Енисея». Ранее выступала за «СШВСМ Барыс».
В начале 2019 года Гайстенову включили в список самых сексуальных футболисток мира.