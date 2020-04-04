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14:10 (мск), источник: ТАСС

Президент ЖФК «Звезда-2005»: Информация по возвращению клуба из Турции поступит 6 апреля

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Информация по поводу возможного вылета игроков женского футбольного клуба «Звезда-2005» в Россию появится в понедельник. Об этом ТАСС сообщил президент пермского клуба Виктор Засульский.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:03 MSK, 04.04

Команда проводила сбор в Турции с начала марта и должна была вылететь домой 31 марта, однако в связи с закрытием границ она находится в отеле на карантине.

«Команда на сегодняшний день находится в Турции, из-за карантина не может вылететь домой, этим вопросом занимаются Минспорт России и Российский футбольный союз. С командой все хорошо, она живет в гостинице, в бытовом плане все нормально, — сказал Засульский. — Нам сказали, что вся информация будет в понедельник».

По словам руководителя клуба, был вариант вернуться из Турции 26 или 27 марта. «Вылететь они не могут в связи с тем, что, скорее всего, ограничены прилеты в аэропорт. У нас были варианты вылететь раньше, однако билеты на обратное число были уже куплены на 31 марта», — подчеркнул он.

«Звезда-2005» была основана в 2005 году. Команда является шестикратным чемпионом России (2007−2009, 2014, 2015, 2017), семикратным обладателем Кубка России (2007, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019) и двукратным его финалистом, финалистом Кубка УЕФА (2009).

Россия с субботы прекратила массовые вывозные рейсы из-за рубежа — теперь каждый вылет будут готовить по заранее согласованным спискам. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Решение прекратить массовые вывозные рейсы было принято для «ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией».

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