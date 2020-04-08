Все ушли в онлайн. Футболисты и баскетболисты сражаются на виртуальных площадках
Рассказываем о том, как популярные игровые виды спорта в условиях коронавируса существуют в виде виртуальных симуляторов.
Рассказываем о том, как популярные игровые виды спорта в условиях коронавируса существуют в виде виртуальных симуляторов.
Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по всем сферам жизни, включая спорт. Практически все соревнования на планете приостановлены, а крупные международные турниры, такие как чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры, перенесены на 2021 год. На этом фоне еще большую актуальность приобрел киберспорт. В период самоизоляции особенно развиваются спортивные симуляторы — футбольные, хоккейные и баскетбольные.
Как только стало понятно, что футбол в привычном понимании ушел из жизни на неопределенное время, болельщики переключились на компьютерные симуляторы FIFA 20 и eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (eFootball PES 2020). Первая из этих игр более популярна во всем мире благодаря большему количеству лицензированных турниров и чемпионатов, но из российских клубов в ней представлены только три московских — «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». В то же время симулятор от японской компании Konami с 2018 года является единственной игрой, в которой представлены все 16 клубов чемпионата России.
В FIFA 20 проходит организованный Российским футбольным союзом (РФС) киберфутбольный турнир «Наши парни». В нем наряду с болельщиками участвуют лидеры сборной России — Артем Дзюба и Георгий Джикия. Отборочные матчи проходят с 3 по 10 апреля. 11 апреля состоится финальный турнир «Играй на ноль», в котором сойдутся четыре команды, состоящие из звезды и двух лучших игроков, прошедших отбор в команду. Эти игры пройдут в формате «Финала четырех» — каждый с каждым по три встречи.
Тот же Джикия вместе с партнером по «Спартаку» Александром Соболевым также успел сыграть в кибердерби против ЦСКА в студии «Матч ТВ». В этой встрече
Российская
Турнир FIFA. Plan B, организованный популярным
Виртуальные турниры проводятся и на национальном уровне. C 28 марта в Германии на платформе FIFA 20 стартовала Bundesliga Home Challenge — в турнире принимают участие 26 клубов первого и второго по силе дивизионов немецкого футбола. В Испании турнир для игроков местного чемпионата уже состоялся, его победителем стал полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио.
Несмотря на то, что у хоккея и баскетбола есть свои аналоги флагманской игры, NHL 20 и NBA 2K20 пока не могут похвастаться таким же разнообразием киберконтента. Портал NBC проводит симуляцию оставшихся матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и даже берет интервью у реальных игроков, чьи компьютерные версии здорово проявили себя в том или ином матче. Но это вряд ли может сравниться с накалом, который могли бы испытать болельщики, если бы в матче между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» действиями игроков управлял не искусственный интеллект, а главные звезды команд — Александр Овечкин и Сидни Кросби.
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), розыгрыш которой был досрочно завершен
Ответ от Единой лиги ВТБ, которая, как и КХЛ, решила досрочно завершить сезон, стартует 8 апреля — в этот день начнется российский турнир по NBA 2K20, в котором примут участие игроки «Химок», «Зенита», «Нижнего Новгорода» (два человека), УНИКСа, «Локомотива-Кубани» и «Астаны».
Андрей Михайлов