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12:53 (мск), источник: ТАСС

Все ушли в онлайн. Футболисты и баскетболисты сражаются на виртуальных площадках

Рассказываем о том, как популярные игровые виды спорта в условиях коронавируса существуют в виде виртуальных симуляторов.

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Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по всем сферам жизни, включая спорт. Практически все соревнования на планете приостановлены, а крупные международные турниры, такие как чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры, перенесены на 2021 год. На этом фоне еще большую актуальность приобрел киберспорт. В период самоизоляции особенно развиваются спортивные симуляторы — футбольные, хоккейные и баскетбольные.

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Футбол ушел в онлайн

Как только стало понятно, что футбол в привычном понимании ушел из жизни на неопределенное время, болельщики переключились на компьютерные симуляторы FIFA 20 и eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (eFootball PES 2020). Первая из этих игр более популярна во всем мире благодаря большему количеству лицензированных турниров и чемпионатов, но из российских клубов в ней представлены только три московских — «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». В то же время симулятор от японской компании Konami с 2018 года является единственной игрой, в которой представлены все 16 клубов чемпионата России.

В FIFA 20 проходит организованный Российским футбольным союзом (РФС) киберфутбольный турнир «Наши парни». В нем наряду с болельщиками участвуют лидеры сборной России — Артем Дзюба и Георгий Джикия. Отборочные матчи проходят с 3 по 10 апреля. 11 апреля состоится финальный турнир «Играй на ноль», в котором сойдутся четыре команды, состоящие из звезды и двух лучших игроков, прошедших отбор в команду. Эти игры пройдут в формате «Финала четырех» — каждый с каждым по три встречи.

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Тот же Джикия вместе с партнером по «Спартаку» Александром Соболевым также успел сыграть в кибердерби против ЦСКА в студии «Матч ТВ». В этой встрече красно-белые уступили представлявшим армейцев Федору Чалову и Константину Кучаеву со счетом 1:2. Спартаковцы забили первыми, но почти сразу позволили красно-синим сравнять счет, а перед самым финальным свистком пропустили второй мяч.

Российская премьер-лига, пользуясь тем, что у нее есть возможность проводить турниры с участием всех клубов высшего дивизиона страны, решила провести серию турниров в PES 2020. Здесь за клубы выступают не реальные спортсмены, а обычные любители киберфутбола. В первом розыгрыше киберлиги победителем стал «Сочи» (Сергей Ванюшин). Примечательно, что команда из Краснодарского края в реальной турнирной таблице чемпионата только перед вынужденной паузой покинула зону вылета и поднялась на 12-е место. В финале сочинцы в двух матчах обыграли «Спартак» (4:1 и 2:1 соответственно).

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Турнир FIFA. Plan B, организованный популярным Instagram-проектом «443», получил статус неофициального чемпионата Европы по киберфутболу. С 26 марта по 4 апреля 32 профессиональных футболиста из 32 стран провели турнир, выступая за свои сборные. В нем приняли участие сразу два представителя РПЛ — российский защитник «Уфы» Данил Круговой и исландский игрок обороны ЦСКА Хердур Магнуссон. В число участников вошли такие известные футболисты, как бельгиец Ромелу Лукаку из итальянского «Интера», немец Бернд Лено и швейцарец Гранит Джака из английского «Арсенала», хорват Деян Ловрен из английского же «Ливерпуля», а также многие другие. Оба футболиста из РПЛ завершили выступление уже в первом раунде, тогда как экс-футболист «Уфы», украинский полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко дошел до полуфинала. Победителем стал израильский форвард немецкого «Хоффенхайма» Мунас Даббур, который в решающем матче со счетом 9:1 обыграл португальского полузащитника английского «Вулверхэмптона» Диогу Жоту.

Виртуальные турниры проводятся и на национальном уровне. C 28 марта в Германии на платформе FIFA 20 стартовала Bundesliga Home Challenge — в турнире принимают участие 26 клубов первого и второго по силе дивизионов немецкого футбола. В Испании турнир для игроков местного чемпионата уже состоялся, его победителем стал полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио.

Британское сообщество футболистов решило воспользоваться вынужденным простоем не только забавы ради, но еще с пользой для общества — организован турнир среди профессиональных игроков, среди которых валлийский вингер «Реала» Гарет Бэйл, а также представители английских клубов Мэйсон Маунт и Рубен Лофтус-Чик (оба — «Челси»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»). Джордан Пикфорд и Доминик Калверт-Льюин (оба — «Эвертон»), а также Киран Тирни («Арсенал»). Их цель — сбор средств для людей, которых затронула пандемия коронавируса.
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Хоккей и баскетбол не успевают за FIFA 20

Несмотря на то, что у хоккея и баскетбола есть свои аналоги флагманской игры, NHL 20 и NBA 2K20 пока не могут похвастаться таким же разнообразием киберконтента. Портал NBC проводит симуляцию оставшихся матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и даже берет интервью у реальных игроков, чьи компьютерные версии здорово проявили себя в том или ином матче. Но это вряд ли может сравниться с накалом, который могли бы испытать болельщики, если бы в матче между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» действиями игроков управлял не искусственный интеллект, а главные звезды команд — Александр Овечкин и Сидни Кросби.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), розыгрыш которой был досрочно завершен из-за пандемии, с киберактивностями дело обстоит еще более пресно. Ввиду того, что лига официально не представлена в главном хоккейном симуляторе, пресс-службе не осталось ничего, кроме как организовать голосование среди болельщиков в своих соцсетях с целью определения условного победителя виртуального Кубка Гагарина. Отечественные поклонники хоккея, пользуясь случаем, в четвертьфиналах Западной конференции оставили не у дел двух главных фаворитов — московский ЦСКА и петербургский СКА. Скорее всего, для того чтобы оба армейских клуба не прошли дальше, в голосовании участвовали фанаты всех остальных клубов КХЛ. Сейчас в этом турнире проходят «полуфинальные серии» — на Западе в них играют московское «Динамо» и финский «Йокерит», а на Востоке новосибирская «Сибирь» и уфимский «Салават Юлаев».

На этом фоне дела в баскетболе обстоят более живо. Так, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на прошлой неделе стартовал турнир для игроков профессиональных клубов в симуляторе NBA 2K20. Минусом формата плей-офф можно считать то, что баскетболисты, среди которых на старте турнира был Кевин Дюрант из «Бруклина», проводят друг против друга по одному матчу, а не серию до четырех побед.

Ответ от Единой лиги ВТБ, которая, как и КХЛ, решила досрочно завершить сезон, стартует 8 апреля — в этот день начнется российский турнир по NBA 2K20, в котором примут участие игроки «Химок», «Зенита», «Нижнего Новгорода» (два человека), УНИКСа, «Локомотива-Кубани» и «Астаны».

Андрей Михайлов

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