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16:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Спортивный юрист: 20 процентов игроков не смогут договориться с клубами о снижении зарплаты

Спортивный юрист Юрий Зайцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» дал оценку предложениям ФИФА по продлению контрактов, которые истекают в конце сезона, снижению зарплат в клубах и изменениям в сроках трансферных окон.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:26 MSK, 08.04
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— ФИФА предлагает продлить истекающие контракты с игроками до окончания сезона, когда бы это не случилось. А соглашения, подписанные на следующий сезон, перенести на момент начала. Это оптимальный вариант? — вопрос представителю компании SILA International Lawyers.

— В ФИФА должны учитывать интересы двух сторон. И здесь важно не допустить перекоса. Согласитесь, ситуация может работать в две стороны: есть клубы, которые захотят избавиться от лишних игроков после того, как их контракты истекут в конце мая и в конце июня, чтобы не платить им зарплату. С другой стороны, есть клубы, где у существенной части игроков основного состава соглашения также заканчиваются, а доигрывать без них будет сложно. Эти футболисты могут прийти в клуб и начать выкручивать руководству руки и выдвигать разные требования. Поэтому такая рекомендация наиболее сбалансированная.

— Уже сейчас понятно, что у разных лиг сезон начнется и закончится в разное время. И у игроков, которые планировали сменить клуб, не получится попасть в условно другой чемпионат вовремя. Стоит ли ожидать возникновения конфликтных ситуаций?

— Насколько я понимаю, обсуждался вариант, при котором трансферное окно может быть открыто до конца года, чтобы избежать раскоординации. Однако ФИФА решила его сдвинуть, сохранив максимальный срок продолжительности окна. Не знаю, можно ли было сделать по-другому или это идеальный вариант. Кто-то в любом случае пострадает.

— Получается, пострадают футболисты, которые уже договорились с другими клубами, но могут не попасть в них к началу сезона.

— А также и клубы, которые планировали укрепиться игроками, но получить их вовремя не удастся. Очевидно, что в ФИФА выбрали стратегию защиты интересов текущего сезона и текущих контрактов. Чтобы в любом случае их доиграть, выполнить все обязательства, а игроки не остались без работы уже сейчас, и клубы не остались без футболистов.

— Рекомендация ФИФА — открыть трансферное окно после окончания старого сезона и закрыть до начала нового. Не кажется ли вам, что это сигнал лигам возобновить и закончить чемпионаты примерно в один период? Ведь кто-то сейчас планирует начать в конце мая, кто-то — в июне.

— Синхронизировать, боюсь, не удастся. Как минимум — окончание сезона. Договориться о начале еще можно.

— Отдельный пункт — сокращение зарплат во время коронавируса. ФИФА сообщила, что спорные дела будут поступать им, и они будут проверять их по разным критериям — влияние клуба на ситуацию, экономическое положение и так далее. По ситуации в России мы уже наблюдаем, что есть частные истории, где договариваться получается не всегда. Не возникнет ли из-за этого у ФИФА переизбыток разных дел?

— Я вижу тенденцию, что большинство клубов и футболистов приходят к соглашению. С одной стороны, сами игроки разумно реагируют, с другой клубы вроде бы и пытаются разгрузить зарплатные ведомости, но действуют в рамках разумного. Однако можно предположить, что 20 процентов футболистов и клубов не договорятся между собой. И это уже большая нагрузка на ФИФА.

— То есть можно сказать, что и конкретно в России около 20 процентов игроков не смогут договориться с клубами?

— Да, в районе 20 процентов. Это моя оценка происходящего. Если 80 процентам удастся договориться, то это можно назвать успехом при переговорах. Но и 20 процентов — это серьезное число.

— Когда переговоры срываются, принято искать виновных. По вашим наблюдениям, кто чаще виноват, когда не получается договориться о снижении зарплат?

— С учетом, что даже сейчас идут переговоры, мне некорректно обсуждать подобный вопрос.

— ФИФА объявила, что все эти пункты только рекомендация. Получается, окончательное решение за федерациями?

— В ФИФА избрали путь крупного футбольного регулятора. Они исследовали вопрос, дали рекомендации как нужно действовать. А конкретные решения будут приниматься органами внутри конкретной федерации или лиги. Это сигнал субъектам футбола — в случае, если будут возникать какие-то споры, процедура их решения такая. Поэтому, думаю, вскоре на уровне федераций выйдут похожие документы. ФИФА все-таки рассматривает споры международного характера. На внутренние ФИФА не имеет юрисдикции. Теперь национальные федерации должны разработать аналогичные регламентные нормы.

По трансферным окнам уже сообщили, что национальные федерации будут их определять, а ФИФА нужно только одобрить. По контрактам — возможны три варианта. Первый — индивидуальная договоренность, второй — путь коллективного соглашения, признаваемого федерацией, где с одной стороны выступает профсоюз игроков, с другой — лига как объединение работодателей. Третье — внесение изменений в регламент.

Дмитрий Зимин

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Источник: До десяти игроков ЦСКА могут продолжить карьеру в НХЛ
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