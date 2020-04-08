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18:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболисты массово подешевели

Рыночная цена на профессиональных футболистов снизилась из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

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Уточняется, что футболисты массово подешевели на 20 процентов. Исключение составили игроки 1998 года рождения и младше. Цена на них упала на 10 процентов.

Таким образом, самый дорогой игрок Английской премьер-лиги (АПЛ) Рахим Стерлинг теперь стоит 128 миллионов евро вместо 160; нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 112 миллионов вместо 140; его одноклубник Антуан Гризманн — 96 миллионов вместо 120. Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба потерял три миллиона, сейчас его оценивают в 13 миллионов евро, а футболиста ЦСКА Федора Чалова — в 14,5 миллиона.

Розыгрыши ведущих спортивных лиг приостановлены из-за распространения коронавируса. На этом фоне руководства европейских футбольных клубов пошли на снижение зарплат игрокам. В частности, туринский «Ювентус» выручил на сокращении окладов 90 миллионов евро.

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