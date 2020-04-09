Международный совет футбольных ассоциаций внёс поправки в правила игры рукой и офсайда

Источник: РИА "Новости"

Теперь определение игры рукой проходит по линии подмышки, а случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением лишь в том случае, если происходит непосредственно перед голом или голевым моментом.

Также коснулось изменений и правило определения офсайда, когда мяч оказался у атакующего игрока в результате игры рукой защищающегося футболиста. «Если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, футболист атакующей команды более не считается находящимся в офсайде», — сказано в документе.