Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Смолевичи
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
5.04
Ислочь
Слуцк
23
Все события
Фоторепортажи
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
09:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Международный совет футбольных ассоциаций внёс поправки в правила игры рукой и офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внёс некоторые изменения в трактовку правил игры рукой и правил определения «вне игры», опубликовав соответствующий документ на своём официальном сайте.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Теперь определение игры рукой проходит по линии подмышки, а случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением лишь в том случае, если происходит непосредственно перед голом или голевым моментом.

Также коснулось изменений и правило определения офсайда, когда мяч оказался у атакующего игрока в результате игры рукой защищающегося футболиста. «Если игрок защищающейся стороны намеренно сыграл рукой, в результате чего мяч оказался у соперника, футболист атакующей команды более не считается находящимся в офсайде», — сказано в документе.

IFAB в пункте о VAR отмечает, что видеоассистенты арбитра могут давать главному судье советы о решении, но окончательный вердикт всегда остаётся за ним.

Читайте также
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые "горячие" фигуристки мира! Лучшие фото!
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 8 апреля
Хованцев объяснил, почему Шипулина не пустили на ОИ-2018
Стала известна судьба Роналду в «Ювентусе» по окончании сезона
Футболисты массово подешевели
«Барселона» решила не подписывать нападающего «Челси»
ЦСКА согласовал с игроками понижение зарплат
Смолов: Без разрешения «Сельты» я бы не улетел в Россию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь