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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игроки пляжного «Спартака» отказались от 50 процентов зарплаты

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Игроки пляжного футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплаты на 50% на время карантина из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте московской команды.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:26 MSK, 09.04
Источник: РИА "Новости"

«Команда пляжного “Спартака” пошла на сокращение зарплат на время карантина. После обсуждения сложившейся ситуации с руководством клуба футболисты выразили согласие с изменением оплаты труда. Таким образом, во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, игроки получат на 50% меньше от своих обычных зарплат», — говорится в сообщении.

Пляжный «Спартак» прекратил тренировочный процесс и ушел в режим самоизоляции во второй половине марта.

В начале апреля о понижении зарплаты игрокам на время приостановки сезона объявил футбольный «Спартак».

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