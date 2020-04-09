Игроки пляжного «Спартака» отказались от 50 процентов зарплаты

«Команда пляжного “Спартака” пошла на сокращение зарплат на время карантина. После обсуждения сложившейся ситуации с руководством клуба футболисты выразили согласие с изменением оплаты труда. Таким образом, во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, игроки получат на 50% меньше от своих обычных зарплат», — говорится в сообщении.