Игроки пляжного «Спартака» отказались от 50 процентов зарплаты
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Игроки пляжного футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплаты на 50% на время карантина
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Игроки пляжного футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплаты на 50% на время карантина
«Команда пляжного “Спартака” пошла на сокращение зарплат на время карантина. После обсуждения сложившейся ситуации с руководством клуба футболисты выразили согласие с изменением оплаты труда. Таким образом, во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, игроки получат на 50% меньше от своих обычных зарплат», — говорится в сообщении.
Пляжный «Спартак» прекратил тренировочный процесс и ушел в режим самоизоляции во второй половине марта.
В начале апреля о понижении зарплаты игрокам на время приостановки сезона объявил футбольный «Спартак».