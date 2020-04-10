От «Амкара» до «Атырау». Лучшие матчи в карьере Аршавина

Источник: Reuters

«СЭ» выделяет семь самых ярких матчей в карьере бывшего полузащитника «Зенита», «Арсенала», чемпиона России, бронзового призера Евро-2008 Андрея Аршавина.

Чемпионат России 2005: «Зенит» — «Амкар» — 5:1

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За несколько дней до этого матча случилось чуть ли не главное событие лета — переход Владимира Быстрова в «Спартак». И, конечно, это не могло не отразиться на настроении в команде, где зажигали друзья полузащитника — Аршавин, Денисов, Кержаков. «Зенит» как обычно играл в безбашенный футбол Петржелы, однако, казалось, искренне радовался в этот день только один человек — бывший президент клуба Давид Трактовенко прыгал в ВИП-ложе, пока Аршавин делал хет-трик. Ни один из своих голов он не отпраздновал. Радость других также была сдержанной. Но именно этот момент запомнится Петербургу: Аршавин показал не только прекрасную игру, но и характер.

Кубок УЕФА 2007/08: «Зенит» — «Рейнджерс» — 2:0

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Аршавин — один из главных героев победной еврокубковой кампании «Зенита». Если бы не его гол «Марселю» в 1/8 финала турнира петербуржцы точно не дошли бы до финала. И логичной квинтэссенцией стал матч с «Рейнджерс». В нем Аршавин вновь был одним из лучших. Сначала вырезал идеальный по точности пас на Игоря Денисова, который открыл счет. А потом придумал атаку со вторым голом.

Петербург гулял всю ночь, Аршавин готовился к поездке на Евро-2008 и переходу в «Арсенал». Это было логичная точка первого этапа российской карьеры.

Евро-2008, четвертьфинал. Россия — Голландия — 3:1

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Лучший матч сборной России в XXI веке до грандиозного ЧМ-2018. Аршавин хоть и ехал на турнир потенциальной звездой, но был вынужден пропустить две первые встречи из-за дисквалификации. До последнего стоял вопрос — целесообразно ли включать полузащитника в заявку, ведь у сборной могло быть всего три матча. Но в большее верил Гус Хиддинк.

Сначала Аршавин забил гол шведам, а потом вышел в стартовом составе на матч, где Россия, по всем прогнозам, должна была проиграть. Но именно действия Андрея, который колдовал в линии атаки, делал непредсказуемые передачи и в решающий момент навесил на Торбинского, восхитили многих. А потом он и сам добил соперника голом.

Через пару месяцев бронзовый призер Евро-2008 у.е.дет в «Арсенал», где начнет новый этап карьеры.

Чемпионат Англии 2009/10: «Ливерпуль» — «Арсенал» — 4:4

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Лучший матч в лондонской карьере Аршавина пришелся на первый сезон выступления за «Арсенал». Первый тайм матча на «Энфилде» получался очень скучным, и гол Аршавина перед перерывом немного растопил унылую атмосферу. Но то, что произошло во втором тайме, болельщики «Арсенала» помнят до сих пор. Еще три мяча Аршавина и его рывок уже в дополнительное время потом еще долго обсуждали во всей Европе. Покер Андрея — уникальное достижение. Ни один игрок в XXI веке не забивал в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» 4 мяча.

Лига чемпионов 2010/11: «Арсенал» — «Барселона» — 2:1

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Ни для кого не секрет, что Аршавин на протяжении всей карьеры мечтал оказаться в «Барселоне». Но когда «Арсенал» играл первый матч с каталонцами в 1/8 финала Лиги чемпионов, полузащитник остался на скамейке запасных.

Венгер выпустил Андрея только на 68-й минуте, когда команда проигрывала 0:1 и никак не могла перехватить преимущество. Но дальше сначала Ван Перси, а потом и Аршавин не только вернули команду в игру, но и обеспечили победу. Сам россиянин забил эффектный гол после передачи Насри.

Правда, уже в ответной игре «Барса» благодаря феноменальной игре Месси победила и прошла в четвертьфинал.

Чемпионат России 2011/12: «Зенит» — ЦСКА — 2:0

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В конце февраля 2012 года Аршавин вернулся в «Зенит», а потом называл это время чуть не лучшим в карьере. «Футбол, Санкт-Петербург, любимая девушка рядом. Я просто летал», — говорил он в программе Ильи Казакова. Тогда «Зенит» боролся за чемпионский титул в плей-офф переходного сезона. И Аршавин много сделал для того, чтобы помочь команде.

Много решалось в матче с ЦСКА в 39-м туре. Андрей вышел на замену и сначала придумал атаку с пасом на Быстрова, а потом забил сам после передачи Кержакова.

Чемпионат Казахстана 2018: «Кайрат» — «Атырау» — 4:2

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Сотый матч для Аршавина за «Кайрат» получился самым ярким. Его команда проигрывала 1:2 во втором тайме, Андрей вышел на поле на 59-й минуте и чуть ли не в одиночку сделал результат.

На 71-й минуте он сравнял счет, а потом до финального свистка сделал еще две голевые передачи.