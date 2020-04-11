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22:04 (мск), источник: Sport24

«Это преступление». Премьер-министр Словении обвинил главу УЕФА в распространении коронавируса

Премьер-министр Словении Янез Янша публично раскритиковал своего соотечественника и президента УЕФА Александера Чеферина, за то, что тот слишком поздно приостановил розыгрыш Лиги чемпионов.

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Источник: Sport24

Так, 19 февраля в Милане состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» (4:1). Некоторые специалисты заявляли, что проведение этой игры стало одной из причин распространения коронавируса в Ломбардии.

«Это решение было безответственным и преступным. Матч на стадионе “Сан-Сиро” в Милане между “Аталантой” и “Валенсией” был биологической бомбой. Предупреждений Всемирной организации здравоохранения оказалось недостаточно для УЕФА, чтобы остановить Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это доказывает, что они заботятся только о деньгах», — цитирует Яншу theworldnews.net.

Отметим, что ранее Чеферин раскритиковал экономические меры, принятые правительством Словении.

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