«Это преступление». Премьер-министр Словении обвинил главу УЕФА в распространении коронавируса

Так, 19 февраля в Милане состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия» (4:1). Некоторые специалисты заявляли, что проведение этой игры стало одной из причин распространения коронавируса в Ломбардии.

«Это решение было безответственным и преступным. Матч на стадионе “Сан-Сиро” в Милане между “Аталантой” и “Валенсией” был биологической бомбой. Предупреждений Всемирной организации здравоохранения оказалось недостаточно для УЕФА, чтобы остановить Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это доказывает, что они заботятся только о деньгах», — цитирует Яншу theworldnews.net.