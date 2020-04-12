Умер теоретик футбола профессор Марк Годик
ТАСС, 12 апреля. Бывший советник президента Российского футбольного союза (РФС) теоретик в области футбола Марк Годик скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает
ТАСС, 12 апреля. Бывший советник президента Российского футбольного союза (РФС) теоретик в области футбола Марк Годик скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает
«Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Марка Годика», — говорится в сообщении.
Годик много лет работал в РФС. В 1996—1998 годах руководил
Доктор педагогических наук профессор Марк Годик является автором нескольких книг по теории и методике в области спорта. В советское время возглавлял комплексную научную группу при национальных сборных.