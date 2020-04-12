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13:46 (мск), источник: ТАСС

Умер теоретик футбола профессор Марк Годик

ТАСС, 12 апреля. Бывший советник президента Российского футбольного союза (РФС) теоретик в области футбола Марк Годик скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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«Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Марка Годика», — говорится в сообщении.

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Годик много лет работал в РФС. В 1996—1998 годах руководил научно-методическим отделом организации, в 2003—2009 годах работал заместителем директора спортивного департамента и советником президента РФС.

Доктор педагогических наук профессор Марк Годик является автором нескольких книг по теории и методике в области спорта. В советское время возглавлял комплексную научную группу при национальных сборных.

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