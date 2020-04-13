Гибкость, дриблинг и схема 2−4−1. Тактический разбор мультфильма «Как казаки в футбол играли»

Ровно 50 лет назад на киностудии «Киевнаучфильм» вышел мультфильм режиссера Владимира Дахно «Как казаки в футбол играли». Это был второй эпизод из целой серии короткометражек про неутомимых героев с Запорожья, на создание которых Дахно вдохновили три мушкетера Дюма. Но, по словам режиссера, именно футбольный выпуск был его любимым.

Спустя несколько лет после выхода мультфильма Дахно от вратаря московского «Торпедо» (а в прошлом и киевского «Динамо») Виктора Банникова узнал, что в их команде короткометражку про казаков смотрят как мотивационный видеоролик перед матчами.

В художественных достоинствах картины никто не сомневается. Пора рассмотреть победу казаков над тремя командами-соперницами с футбольной точки зрения.

Казаки играли в футбол ввосьмером. А нацелены были на Кубок обладателей кубков

Все начинается с того, что три главных героя — атаман Грай, здоровяк Тур и коротышка Око (из всех казаков только у них есть имена) — прибывают домой и рассказывают односельчанам, как им удалось посмотреть на игру в футбол на далеком острове, в котором трудно не угадать Великобританию.

Казаки на матче в Англии

Им очень хочется получить из рук королевы заветный трофей, по форме напоминающий не Кубок европейских чемпионов (тот, что вручают сейчас за победу в Лиге чемпионов) и не Кубок УЕФА, а Кубок обладателей кубков, который разыгрывался с 1960-го по 1999 год.

Королева вручает трофей

Поработав над техникой удара, казаки переходят к теоретическому занятию. Капитан команды и вратарь Грай на яблоках и грушах демонстрирует будущую расстановку на поле. Примечательны две вещи. Хотя слушает его 12 человек, по фруктам понятно, что на поле выйдут только восемь. Но действительно круто то, что у Грая есть две расстановки. Более осторожная 1−2−4 с либеро — видимо, на первый отрезок матча, чтобы разобраться, как действует соперник…

Тактический разбор на яблоках и грушах

…и смелая 2−4−1, в которой либеро переводится на позицию центрального нападающего. В такой расстановке казаки должны играть, когда соперник прижимается к воротам и нужно взламывать плотные ряды обороны. Такую задачу, например, часто по ходу тренерской карьеры приходилось решать Пепу Гвардиоле.

Легким движением руки яблоко-либеро становится центрфорвардом

Первые соперники казаков на самом деле были самыми сложными. Их подвело абсолютное неумение играть в пас

Источник: «Матч ТВ»

Поскольку у казаков не было футбольного поля, соответствующего стандартам УЕФА, все матчи для них были выездными. Первый выезд — в замок к немецким рыцарям.

Первый шок — количество игроков в составе рыцарей. Перед началом матча все выглядит честно — восемь на восемь.

Перед началом матча Рыцари — Казаки

Но как только звучит стартовый свисток, оказывается, что рыцарей на поле — 44 штуки.

Классическая немецкая расстановка

Можно предположить, что это такое художественное преувеличение. Мол, соперник действовал настолько грамотно, что у казаков троилось в глазах и им показалось, они играют в меньшинстве.

Построение «свиньей» в футбольной метрике можно изобразить схемой 3−3−1, в которой имеется ярко выраженный свободный художник, отвечающий за весь креатив в команде, а все остальные занимаются черновой работой без мяча.

Основные преимущества команды рыцарей:

компактность линий

выигрывают любые единоборства

пушечная сила удара у центрального атакующего полузащитника

Казаки оказались не готовы к силовой манере игры, которую допускало очевидно домашнее судейство. Сначала они пытались высоко прессинговать противника — безрезультатно.

Прессинг бесполезен

Затем гости сели в глубокую оборону, под шумок выпустив дополнительного игрока на поле и заменив вратаря на полевого. Но это тоже не спасло — рыцари просто продавили защиту.

«Автобусом» рыцарей тоже не удивишь

До поры до времени спасала казаков ужасная реализация в исполнении главного бомбардира хозяев поля, не забивавшего из выгоднейших ситуаций.

Сначала главному бомбардиру рыцарей не помогал даже снайперский прицел

Гол в ворота казаков забит после очевидного нарушения правил — Грая вытолкнули из вратарской площади. Промолчал свисток судьи и в первой атаке главных героев мультфильма. В отличие от соперника, казаки предпочитали атаковать в импровизационной манере — четыре нападающих обменивались короткими и средними передачами, не боялись идти в обводку. Несмотря на всю свою тактическую выучку, рыцари вообще не перекрывали свободные зоны.

Комбинационная игра казаков

Око должен был завершать атаку голом, но последовал свисток, когда два защитника рыцарей врезались друг в друга и травмировались. Судья назначил спорный мяч.

Судья — Эвребе

От пропущенного мяча рыцарей это спасло ненадолго. В следующей же атаке после серии точных верхних передач миниатюрный Око забивает головой, совсем как Месси в финале Лиги чемпионов против «Манчестера Юнайтед».

Нападающий казаков Око сравнивает счет в матче против рыцарей

Лео Месси забивает в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов | Источник: AFP 2020

Ключевой момент игры — сейв Грая в безнадежном положении. Рыцарь с прицелом бил по пустым воротам, но атаман выпрыгнул из окружения соперника и забрал мяч намертво, тут же введя его в игру. Судя по тому, как он торопился, до конца матча оставалось мало времени.

Суперсейв вратаря казаков

Нереализованный момент морально надломил рыцарей. Один из защитников схватил мяч в руки. Судья нехотя назначает штрафной, хотя игрок обходится без желтой карточки.

Игра рукой в исполнении защитника рыцарей

Срабатывает домашняя заготовка. Вместо прямого удара Тур делает передачу на Око, который приносит команде волевую победу.

Победный гол казаков в ворота рыцарей

Успех казаков в первом матче — во многом следствие удачи и классной индивидуальной игры. Рыцари создали больше моментов и по подсчету xG явно наиграли на победу. Казаки не смогли сопернику противопоставить ничего в защите, а в нападении слишком увлекались распасовкой без создания явных голевых моментов. Око оформил дубль и показал себя классным дриблером, на счету Тура — голевая передача.

Историческая параллель: по идее, рыцари должны напоминать о мюнхенской «Баварии», которая тоже славилась тактической выучкой и дисциплинированностью. Но все-таки мюнхенцы не допустили бы таких провалов в защите, да и в пас они играть умели. Наиболее близкая ассоциация — нынешний «Хетафе», самая агрессивная и фолящая команда Европы, которая при этом статистически хуже всех играет в пас.

Мушкетеры показывали фантастический футбол. Их подвела самоуверенность

Источник: «Матч ТВ»

На следующей стадии казакам предстояло играть с французскими мушкетерами. По логике развития сюжета каждый следующий соперник должен быть сложнее предыдущего. Но немцы ставили перед главными героями куда более трудную задачу.

Во-первых, мушкетеров было всего пять на поле. Позднее станет понятно, что это не из-за недобора игроков, а из-за банального неуважения к сопернику. Выставив пять футболистов, мушкетеры пытаются сделать игру интереснее для себя. Казаки, кстати, тоже сыграли в сокращенном составе — всемером.

Перепас в своей штрафной в исполнении мушкетеров

Игра мушкетеров — торжество неторопливого комбинационного футбола. Каждый из четверых полевых игроков легко обыгрывает оппонента один в один, видит свободные зоны и идеально исполняет передачи прямо в ноги.

Эффектный финт мушкетера

Если бы не камерная обстановка, то зрители бы уже в первой атаке скандировали «оле!», потому что это настоящая джога-бонито. Дебютный гол в матче мушкетеры забивают эффектно — пяточкой.

Мушкетеры забивают лучший гол турнира в ворота казаков

Но в плане игры без мяча мушкетеры — полное ничтожество. Непонятно, на что они рассчитывали. Казаки предложили им футбол с элементами национального танца — гопака. Чисто в игровом плане это серия ложных замахов перед передачей. Но и их не требовалось, потому что мушкетеры даже не обозначали попытки побороться за мяч.

На следующее утро французская пресса вышла с заголовком «C’est la gopak»

Видимо, раньше их деморализованные соперники вообще отказывались продолжать игру после первого гола. В отношении мушкетеров фраза «вратарь проспал удар» имеет не фигуральное, а буквальное значение.

Иллюстрация принципа «пока мяч у нас — нам не забьют»

Одного отбора хватило для того, чтобы организовать контратаку и тут же забить второй мяч. Вратарь был настолько не в форме, что не смог справиться с дальним ударом прямо по центру.

Судя по удивленным лицам мушкетеров, финальный свисток был подан сильно заранее, чтобы избежать позорного счета.

Мушкетеры по окончании матча с казаками

Во втором матче казакам даже не пришлось особенно адаптироваться к сопернику, они просто компенсировали отставание в техническом мастерстве напором и желанием.

Историческая параллель: с флагманом французского футбола «ПСЖ» этих мушкетеров роднит полное отсутствие серьезной конкуренции во внутренних соревнованиях. Видимо, поэтому международные игры становятся откровением что для одних, что для других. Но чисто с игровой точки зрения это «Барселона» Гвардиолы (благо и географически каталонцы недалеко от Франции находятся) — тики-така, изящный и часто горизонтальный перепас, укрывание мяча в стиле Серджи Бускетса и даже камерная атмосфера «Камп Ноу».

Каким туристы впервые видят стадион «Камп Ноу»

В финале проявился главный козырь казаков — адаптивность. Действующих чемпионов они просто унизили

Источник: «Матч ТВ»

Действующие обладатели Кубка англичане сделали основную ставку на привычные для себя погодные условия. Над островом постоянно льет дождь, поле воду не держит, и хозяева заранее знают, на каких участках нужно находиться.

«Спартаковская» погода в Англии

Опять же, мы можем воспринять это как метафору реальной игровой ситуации, в которой островитяне грамотно поделили поле на отдельные участки и задействовали треугольники, между которыми вода символизировала свободное пространство.

Английские треугольники

Игра англичан напрочь лишена импровизации, все три гола они забивают с одной и той же комбинации. Заброс на игрока у лицевой линии перед воротами (офсайд?), перевод в центр — удар по воротам.

Идеальная геометрия атаки

Можно подумать, что в третьем случае автогол на свой счет записал Тур, но на самом деле мяч шел в ворота после удара нападающего англичан.

Рикошет от спины Тура

Ситуация изменилась, когда Тур пнул мяч в тучу так сильно, что та перевернулась и дождь закончился. Что это может символизировать? Казаки адаптировались к непривычным условиям, заполнили свободное пространство и лишили соперников их основных козырей. Гости начали переигрывать англичан благодаря физическим и техническим данным — Око разрывал защиту на скорости и дриблинге.

Дриблинг Око

В ворота англичане поставили не пойми кого. Он не справился ни с одним ударом. Сомнения могут быть лишь по предпоследнему мячу казаков, который был забит после розыгрыша штрафного удара (Тур разбежался, а Око ударил). С этого ракурса непонятно, пересек ли мяч полностью линию, а до изобретения VAR еще несколько веков.

Фантомный гол казаков в финале

В отличие от казаков, островитяне оказались абсолютно негибкой командой. Как только перестал работать их план А, они потеряли голову настолько, что их лидер забил мяч в собственные ворота, установив окончательный счет.

На классе

Казаки увезли заветный трофей на родину.

Кубок в руках капитана казаков

Историческая параллель: отгадать, какая именно английская команда противостояла главным героем, довольно сложно. По расцветке формы это напоминает каких-нибудь «Куинз Парк Рейнджерс».

«КПР»? Или историческая форма «Астон Виллы»?

Индустриальный образ говорит в пользу Манчестера, но наличие Биг Бена — в пользу Лондона.

Крошечное государство Великобритания

Две лучшие догадки — «Манчестер Сити» и «Челси». Первые стали обладателями Кубка обладателей кубков в сезоне-1969/70, вторые — годом позже.

Мультфильм предсказал победу киевского «Динамо» и состав группы украинцев на Евро-2012

Не только «Симпсоны» предсказали все на свете. Мультфильм «Как казаки в футбол играли» тоже стал пророческим.

Через пять лет после выхода короткометражки киевляне выиграли Кубок обладателей кубков, правда, из соперников совпал лишь немецкий «Айнтрахт». Ни венгерский «Ференцварош», ни турецкий «Бурсаспор» при всем желании нельзя притянуть к мультипликационным оппонентам.

ФК «Динамо» Киев — обладатель Кубка обладателей Кубков | Источник: РИА "Новости"

Зато на Евро-2012 состав соперников сборной Украины по группе совпал полностью, если допустить, что первыми казаки обыграли не немцев, а шведов, что вполне возможно, учитывая все сходства между ними в XIV веке.

Андрей Шевченко забивает гол в ворота сборной Швеции на Евро–2012 | Источник: РИА "Новости"

Что восхищало больше всего, так это повторение сценария первого матча. Как и в мультфильме, украинцы пропустили первыми, но в итоге одержали волевую победу со счетом 2:1, забив сначала головой, а затем со стандартного положения. Увы, все последующие матчи сложились уже по-другому.