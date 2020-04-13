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15:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС направил запросы в клубы о финансовых потерях и формировании бюджетов

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Александр Рогулев. Российский футбольный союз (РФС) направил запросы в клубы о финансовых потерях и формировании бюджетов с целью разработки различных вариантов поддержки, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:21 MSK, 13.04

Бюро исполкома РФС 1 апреля продлило приостановку розыгрыша всех соревнований под эгидой организации до 31 мая. Ранее президент организации Александр Дюков сообщал, что союз подготовил предложения по поддержке клубов через облегчение налогового регулирования, создание условий для привлечения частного капитала.

«На данный момент ведем работу по анализу ситуации, в которой находятся клубы и футбольная отрасль в целом. Направили соответствующие запросы в клубы, собираем информацию о финансовых потерях и о формировании бюджетов. Исходя из этого будем разрабатывать различные варианты поддержки, речь прежде всего о том, чтобы не пропали футбольные клубы, функционировали академии, школы, стадионы и так далее», — заявил Мельников.

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