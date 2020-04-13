РФС направил запросы в клубы о финансовых потерях и формировании бюджетов

Бюро исполкома РФС 1 апреля продлило приостановку розыгрыша всех соревнований под эгидой организации до 31 мая. Ранее президент организации Александр Дюков сообщал, что союз подготовил предложения по поддержке клубов через облегчение налогового регулирования, создание условий для привлечения частного капитала.

«На данный момент ведем работу по анализу ситуации, в которой находятся клубы и футбольная отрасль в целом. Направили соответствующие запросы в клубы, собираем информацию о финансовых потерях и о формировании бюджетов. Исходя из этого будем разрабатывать различные варианты поддержки, речь прежде всего о том, чтобы не пропали футбольные клубы, функционировали академии, школы, стадионы и так далее», — заявил Мельников.