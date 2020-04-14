Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
20
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
10
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
03
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
12.04
Динамо Брс
Ислочь
31
Футбол. Зарубежный
13.04
Славия М
Рух
00
Все события
Фоторепортажи
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
21:36 (мск), источник: ТАСС

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» вернулся в Россию при содействии Минспорта РФ

ТАСС, 14 апреля. Женский футбольный клуб «Звезда-2005» (Пермский край) и сборная Красноярского края по триатлону вернулись в Россию при содействии Министерства спорта РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наверх

«Звезда-2005» проводила сбор в Турции с начала марта и должна была вылететь домой 31 марта, однако в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса она пребывала в отеле на карантине. Также на вынужденном карантине после сборов в Турции находились 11 триатлонистов из Красноярского края. Отмечается, что министерство спорта обеспечит спортсменам и специалистам команд условия обсервации на базе «Озеро Круглое» для прохождения карантина в 14 дней.

«Минспорт России продолжает держать на контроле ситуацию с возвращением домой находящихся за рубежом спортсменов и специалистов сборных команд России и сборных команд субъектов страны. На данный момент эвакуация в Россию требуется семи спортсменам. По каждому случаю составлен план эвакуации», — говорится в сообщении ведомства.

«Звезда-2005» была основана в 2005 году. Команда является шестикратным чемпионом России (2007−2009, 2014, 2015, 2017), семикратным обладателем Кубка России (2007, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), финалистом Кубка УЕФА (2009).

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 120 тыс. умерли.

 Руководители не смогли найти деньги на зарплаты и полезли в карман налогоплательщиков
"Странное ощущение от этого письма. Опубликовано оно было в день смеха"
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 14 апреля
Шевченко вспомнил про гол в великом матче Россия — Украина
Тренер Хабиба объяснил нежелание проводить бой с Фергюсоном
В «Зените» прокомментировали уход Дзюбы и трансфер Ругани
Спортсменки РФ улетели на курорт при пандемии и не хотят обратно
В футболе стало на один чемпионат меньше
Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь