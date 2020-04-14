Женский футбольный клуб «Звезда-2005» вернулся в Россию при содействии Минспорта РФ

«Звезда-2005» проводила сбор в Турции с начала марта и должна была вылететь домой 31 марта, однако в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса она пребывала в отеле на карантине. Также на вынужденном карантине после сборов в Турции находились 11 триатлонистов из Красноярского края. Отмечается, что министерство спорта обеспечит спортсменам и специалистам команд условия обсервации на базе «Озеро Круглое» для прохождения карантина в 14 дней.

«Минспорт России продолжает держать на контроле ситуацию с возвращением домой находящихся за рубежом спортсменов и специалистов сборных команд России и сборных команд субъектов страны. На данный момент эвакуация в Россию требуется семи спортсменам. По каждому случаю составлен план эвакуации», — говорится в сообщении ведомства.

«Звезда-2005» была основана в 2005 году. Команда является шестикратным чемпионом России (2007−2009, 2014, 2015, 2017), семикратным обладателем Кубка России (2007, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), финалистом Кубка УЕФА (2009).