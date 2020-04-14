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14 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Глава ФИФА: Футбол возобновится только с разрешения властей

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что футбол будет возобновлен только после разрешения правительств государств, на данный момент существует риск для здоровья людей на фоне пандемии коронавируса.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:21 MSK, 15.04
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Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также большинство европейских национальных чемпионатов, были приостановлены из-за распространения коронавируса. УЕФА призвал завершить розыгрыш национальных чемпионатов. Сообщалось, что Лига Европы и Лига чемпионов могут возобновиться в августе.

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«Когда возобновится футбол? Это хороший вопрос. Основной ответ заключается в том, что здоровье людей на первом месте. Здоровье прежде всего! Пока есть риск, мы не играем. Мы должны подождать и посмотреть, как все будет развиваться. Нынешняя ситуация слишком серьезна. Я вижу людей, которые хотят узнать, когда мы все возобновим. Мы начнем играть, когда нам власти скажут, что мы можем это сделать. Потом будет время и играть, и завершить турниры. Но мы не можем подвергать опасности жизни, это невозможно», — цитирует Инфантино L’Equipe.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,84 миллиона случаев заражения, более 117 тысяч человек скончались.

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