Глава ФИФА: Футбол возобновится только с разрешения властей

«Когда возобновится футбол? Это хороший вопрос. Основной ответ заключается в том, что здоровье людей на первом месте. Здоровье прежде всего! Пока есть риск, мы не играем. Мы должны подождать и посмотреть, как все будет развиваться. Нынешняя ситуация слишком серьезна. Я вижу людей, которые хотят узнать, когда мы все возобновим. Мы начнем играть, когда нам власти скажут, что мы можем это сделать. Потом будет время и играть, и завершить турниры. Но мы не можем подвергать опасности жизни, это невозможно», — цитирует Инфантино L’Equipe.